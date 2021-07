Cs reparte abanicos a los sevillanos para "compensar la chapuza" del gobierno con la colocación de los toldos"

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha realizado este miércoles, junto al resto de los concejales de su grupo municipal, un acto reivindicativo de reparto de abanicos a los sevillanos para "compensar la falta de toldos en las calles comerciales del Casco Antiguo a lo largo de este verano".

En este sentido, ha explicado que se ha organizado este "gesto público para intentar paliar las consecuencias negativas de esta chapuza sin precedentes del gobierno municipal", en una campaña que se ha iniciado en la Plaza de la Campana por ser "una de las zonas de la ciudad donde es más evidente la necesidad de sombras". Así, ha señalado en un comunicado que, "si este Ayuntamiento es incapaz de poner los toldos, Ciudadanos entrega abanicos con la pregunta que se hacen a diario los sevillanos: '¿Dónde están los toldos, señor Espadas'".

Pimentel ha recordado que "la ciudad está viviendo estos días la que es la semana más calurosa de todo el año", con "una previsión de más de 40 grados de cara al próximo fin de semana". "Sin embargo, y a pesar de que el calor aprieta, los toldos que deberían dar sombra a las calles del Casco Antiguo ni están ni se les espera", avisa.

Incide en que es un hecho que "demuestra la incapacidad de este equipo de gobierno para gestionar los asuntos verdaderamente importantes de esta ciudad", algo que "no sólo lo dice Ciudadanos sino que lo constatan también los hechos", y "no será porque no llevamos insistiendo y avisando desde el año pasado que esto podría pasar". "Por todo ello, creemos que esta chapuza del gobierno municipal no puede quedar impune y que debe tener sus consecuencias", ha señalado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha lamentado que el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, "dijera el miércoles sorprendentemente que tenía la conciencia muy tranquila". "Está utilizando la técnica del avestruz: esconde la cabeza, no da explicaciones y sólo culpa a la empresa, a pesar de que lo que tendría que hacer es asumir la responsabilidad en el ámbito de sus competencias", agrega.

"Por ello, vuelvo a pedirle a él y a todo el equipo de gobierno que reconozcan este fiasco y miren de frente a los sevillanos para decirle a la cara que se han equivocado", añade. Así, ha explicado que, "cuando en marzo sacaron los pliegos y cuando se firmó el contrato en el mes de mayo, el gobierno ya sabía que, por los plazos que se incluían, los toldos no llegarían a tiempo" y "aun así decidieron seguir adelante con una licitación que no llevaba a ninguna parte". Sin embargo, "han preferido guardar silencio y ocultarle a los sevillanos esta información", ha dicho.

Pimentel ha agradecido a los empresarios sevillanos "su interés por buscar una solución a la falta de toldos", añadiendo que "otra vez la iniciativa privada tiene que ser la que venga a salvarle la papeleta a este gobierno municipal". Así, ha añadido que "ojalá se encuentren las fórmulas legales que permitan implantar esta solución transitoria", pero se ha preguntado, "si era posible esta alternativa, por qué no se ha puesto en marcha antes", ya que "el gobierno sabía hace semanas que los toldos no llegarían a tiempo".

"De hecho, cuando Muñoz prometió el día 8 de junio que las velas comenzarían a instalarse en un plazo máximo de diez o 15 días, ya era consciente de que eso no era posible". Por ello, ha exigido que "con carácter urgente se busque una solución a los comerciantes que están perdiendo dinero, a los usuarios de las paradas de autobús que ponen en riesgo su salud a pleno sol cada día y a los turistas que nos visitan y no tienen dónde refugiarse", agrega. Junto a ello, considera que "lo que debe hacer Muñoz y todo el gobierno municipal es asumir su responsabilidad y aclarar de una vez por todas a los sevillanos la verdad de esta chapuza que Sevilla no puede consentir".