Cs Sevilla apremia a Espadas a licitar el contrato de los toldos para "no repetir errores" y que "estén en mayo"

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha apremiado este miércoles al equipo de gobierno del PSOE a que "licite cuanto antes" el nuevo contrato para la instalación de los toldos de sombra en las principales calles comerciales del Casco Antiguo de la ciudad para "evitar que se repitan los errores y la chapuza del pasado año".

En este sentido, Pimentel ha calificado de "nefasta" la gestión del gobierno municipal que provocó que las lonas no empezaran a colocarse el año pasado "hasta bien entrado el mes de julio y no en todas las calles previstas", cuando, además, "los sevillanos y los turistas ya habían sufrido varios episodios de temperaturas elevadas". En este sentido, ha señalado en un comunicado que "esta tardanza injustificada provocó graves perjuicios para los comerciantes", que "en los primeros meses de su reapertura tras las restricciones de la pandemia, y en pleno periodo de rebajas de verano, vieron mermados de forma importante sus ingresos habituales".

Pimentel ha agregado que "la gestión del proceso de instalación de los toldos en 2021 fue un "auténtico fracaso", que "dejó a las claras que este gobierno no está capacitado para hacer frente a los asuntos de importancia para nuestra ciudad". De hecho, "y a pesar del clamor popular por la situación que se vivía", afirma que el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), "no fue capaz más que de aplicar la técnica del avestruz: esconder la cabeza, no dar explicaciones y culpar a la empresa adjudicataria de esta chapuza".

De todo aquello, ha añadido, "han pasado ya más de cuatro meses y a día de hoy todavía no se sabe si el gobierno local ha sido capaz de resolver el contrato con la adjudicataria" y, sobre todo, "cuáles han sido las condiciones económicas del acuerdo", ya que "sería impensable que, junto al perjuicio que ya sufrió la ciudad por este retraso, los sevillanos también hayan tenido que pagar una indemnización a la empresa para dar por finalizado el contrato". Así, ha reclamado "más transparencia" sobre este proceso, puesto que "la resolución del contrato era fundamental para poder iniciar la licitación del que tendrá que ejecutarse el año próximo".

El portavoz de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha explicado que "lo que se sigue reclamando desde Ciudadanos es que los toldos deben estar puestos a mediados del mes de mayo", que "es la época del año en la que empiezan a subir las temperaturas en nuestra ciudad". Una propuesta que subraya que cuenta con el consenso de los comerciantes afectados que, además, "valoran de forma muy positiva la iniciativa de extender la colocación de los toldos a otras calles comerciales de los barrios de Sevilla".

Así, ha recordado que "ya son varios años" los que se lleva exigiendo esta medida al gobierno, que "incluso ha reconocido públicamente que es la fecha idónea para ello, pero que hasta el momento ha sido incapaz de llevarla a la práctica". "Lo que estamos pidiendo tampoco es un imposible, es cuestión de voluntad política y, sobre todo, de ser capaces de gestionar en condiciones la ciudad", afirma.

"La prueba de que es posible la tenemos en la adjudicación del contrato de las luces de navidad, que fue licitado en el mes de julio y que ha permitido que a estas alturas del año ya estén colocadas en la mayoría de las calles en las que estaba prevista su instalación", ha advertido.

Pimentel ha insistido en que, "más allá de las promesas que luego no terminan por cumplirse, aquí se sigue sin saber nada del supuesto contrato plurianual que se nos prometió, ni de la renovación de los lonas por otras más estéticas, ni tampoco de la ampliación prometida a otras calles como la avenida de la Constitución", porque "la única actitud del gobierno está siendo la del silencio" y "una año más se les acaba el tiempo".

"Por ello, en la Comisión de Fiscalización de este viernes vamos a elevar una pregunta para saber en qué estado se encuentra la tramitación del expediente de contratación para la instalación de toldos en 2022 y, sobre todo, para lograr el compromiso público del equipo de gobierno para que las lonas sean una realidad en Sevilla a mediados del mes de mayo, coincidiendo con el final de la Feria", ha concluido.