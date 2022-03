Cs Sevilla defiende el nuevo Plan de Igualdad y asegura que ha aportado "más que el PSOE en sus 37 años" de gobierno

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Cs en la provincia de Sevilla, Isabel González, ha defendido este martes, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que durante la actual legislatura en Andalucía, caracterizada por el acuerdo de Gobierno de PP y Cs, apoyado por Vox, su partido ha trabajado desde la Administración andaluza "mucho más por la igualdad real y efectiva" que el PSOE durante sus 37 años al frente de la Junta de Andalucía.

Después de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, acusase de "oportunista" al Gobierno andaluz considerando que ha "aprovechado" el Día Internacional de las Mujeres para "aprobar un plan de igualdad sin contenido real y tras tres años de retrocesos"; González ha advertido que Cs no va a "aceptar lecciones de aquellos que sólo ejecutaron 250.000 de los 15 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero en 2018", al mismo tiempo que ha asegurado que "la primera estrategia andaluza de Conciliación se ha aprobado y puesto en marcha ahora, con Ciudadanos gestionando las políticas de igualdad con la consejera Rocío Ruiz al frente".

"En Cs prometimos que no daríamos ni un solo paso atrás en derechos", ha subrayado, añadiendo que "no sólo hemos cumplido esa promesa, sino que además hemos ido ampliando los derechos de las mujeres no sólo en el ámbito de la protección, donde se han multiplicado los recursos de acogida y de formación para su inserción social, sino también en el laboral".

AYUDAS A LAS MUJERES

En este sentido, ha alegado que la Junta ha puesto en marcha ayudas a la conciliación para las autónomas, "para que no tengan que escoger entre mantener abierto su negocio o ser madres, con tarifas súper reducidas para que aquellas emprendedoras de nuestro medio rural pudiesen emprender sin tener que empeñar todos sus ahorros".

"Ésta es la forma en la que Cs entiende el feminismo", ha dicho González, "un feminismo liberal porque no hay igualdad sin libertad y nosotros proclamamos y defendemos con hechos la libertad de las mujeres a elegir cómo quieren vivir". "Un feminismo inclusivo", apunta, "porque hemos sido capaces desde la Consejería de Igualdad implicar también a los hombres en esta causa de la igualdad también desde el ámbito educativo, porque no podemos conseguir en plenitud proclamando la igualdad de unas contra los otros".

EL PLAN ESTRATÉGICO

Así, ha defendido como "otro paso más adelante" la aprobación este martes en el Consejo de Gobierno del Plan Estratégico para la Igualdad de hombres y mujeres, fruto del trabajo coordinado de la Consejería el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y un centenar de organismos y entidades especializadas de todas las provincias", mientras los socialistas aseguran que dicho plan nace sin presupuesto y sin las entidades locales.

A ese respecto, González avisa de que "los socialistas hicieron muchas pancartas, pintaron de morado muchos presupuestos, pero nunca ejecutaron lo que prometieron".

El nuevo plan, según defiende, supone "una estrategia que diseña por primera vez un marco de trabajo común para todas las consejerías del Ejecutivo andaluz, las entidades locales y las universidades públicas, con el objetivo de reducir las desigualdades y las brechas de género y afrontar los retos de los próximos años tales como la ruptura definitiva de los techos de cristal que aún dificultan la participación activa de la mujer en ámbitos como el político, el económico o el empresarial".