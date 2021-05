Cs Sevilla reclama soluciones "efectivas" ante el problema de "inseguridad crónica" en la Macarena

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Amelia Velázquez, ha reclamado este martes al equipo de gobierno "soluciones efectivas" para "atajar de una vez" el problema de "inseguridad crónica" que sufren los vecinos de la Macarena y que "lejos de revertir ha ido a más en los últimos meses".

En una nota de prensa, la edil ha añadido que el equipo de gobierno "no ha sido capaz de aportar ni una sola medida que haya cumplido con el objetivo de normalizar el día a día de estas barriadas", ya que "se siguen produciendo actos de violencia y robos a plena luz del día, los gorrillas continúan amenazando y extorsionando a los vecinos por el simple hecho de aparcar sus vehículos, y las calles están llenas de personas sin hogar que hacen sus necesidades con total impunidad en la vía pública".

Un "escenario dramático" que ha provocado que los vecinos tengan "pánico a salir a la calle", algo que "no podemos seguir consintiendo", ha señalado Velázquez, quien ha mantenido una reunión con varios miembros de la Plataforma Macarena Habitable, en compañía de los representantes de la agrupación de Cs en el Distrito Macarena.

En ese encuentro, la concejala de la formación naranja ha advertido de que "no hay tiempo para más excusas ni para más promesas del gobierno que luego no llegan a cumplirse", porque el "hartazgo" de los vecinos ha alcanzado ya niveles que "son realmente insostenibles". De hecho, según aseguran los propios afectados, en la última reunión que han mantenido con el equipo de gobierno "no han obtenido ni una sola alternativa real para sus problemas y solo han conseguido que desde la Delegación de Gobernación se les prometa una reunión mensual para analizar la situación, que fue la misma promesa que les hicieron hace más de tres años y que hasta ahora no han sido capaces de cumplir".

Por ello, ha añadido, "el equipo de gobierno o se toma en serio la situación de la Macarena o los problemas de sus vecinos nunca llegarán a solucionarse", ha indicado.

La concejal de Ciudadanos ha ejemplificado esta problemática en las "malas prácticas" de las personas sin hogar que viven en sus calles y que "han llegado a un punto en el que han multiplicado los robos, partiendo las lunas de los coches y generando el pánico entre los vecinos". Además, "duermen a sus anchas en colchones que colocan con total impunidad en medio de calles como Don Fadrique, Escoberos o la Plaza de la Centuria y hasta se bañan con gel en la fuente del parque de los Perdigones y tienden su ropa entre dos árboles".

Una situación que "no puede normalizarse" y frente a la que "es necesario que se aumente la presencia policial en la zona". Así, ha recordado que es "muy complicado" acabar con esta situación mientras que el Gobierno de España siga negándole a Sevilla "los más de 300 agentes de la Policía Nacional que nos debe" y cuya labor principal es garantizar la seguridad ciudadana. De hecho, ha recordado que "desde Ciudadanos ya hemos puesto de nuestra parte con la implantación de la Policía de Barrio", que "destina a más de 24 agentes a la Macarena".

Sin embargo, "de nada sirve que lleguen estos policías si luego se quedan en las oficinas y no salen a patrullar por las calles de los barrios que más lo necesitan", ha advertido Velázquez, que ha pedido también que "se acelere al máximo la desconcentración de los centros sociales y que hasta ahora no ha sido más que otra promesa incumplida". Es más, ha recordado que "el 80 por ciento de los espacios de atención social se encuentran en la Macarena" y que "esa es una cifra totalmente discriminatoria con respecto a los vecinos del resto de la ciudad".

"No se trata de estigmatizar a nadie, ni por supuesto de crear ningún gueto en otras zonas de la ciudad, pero lo cierto es que si el equipo de gobierno se ha comprometido a descentralizar estos servicios lo que tiene que hacer es cumplir con los vecinos y ejecutarlo cuanto antes". Además, y mientras se llevan a cabo estos traslados, "es vital que se refuercen todos los recursos humanos en la zona para atajar los problemas existentes" y "evitar que los vecinos tengan que tomar medidas tan drásticas como el cerramiento de sus barriadas", algo que "ya se están planteando para poder garantizar su seguridad de forma inmediata", ha concluido.