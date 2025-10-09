CSIF advierte de estado "deplorable" de las salas de descanso de Urgencias del Dispositivo de Apoyo Sevilla Sur

Archivo - Médico atentiendo a paciente en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF Sanidad Sevilla ha advertido este jueves, 9 de octubre, de las "condiciones deplorables e inadecuadas" que presentan las salas de descanso de los equipos de urgencia del Dispositivo de Apoyo Sevilla Sur, una circunstancia que, según ha asegurado, ha motivado la presentación de una denuncia ante el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

El delegado de Prevención de Riesgos en CSIF Sanidad Sevilla, Javier de los Santos, ha enmarcado en una nota las que el mal estado que, a su juicio, presentan "unas estancias que se emplean para el descanso por parte de profesionales, médicos, enfermeros y celadores conductores- que asumen turnos de 16 y 24 horas".

CSIF ha asegurado que , en dichos turnos, resulta imprescindible que dispongan de un entorno adecuado de descanso, "no sólo como derecho laboral, sino como elemento esencial de seguridad y salud en el trabajo".

Además, el sindicato se ha referido a los artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que "establecen la obligación del empleador de garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables", así como al Real Decreto 486/1997, por el que se establecen "las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo".

"Estas condiciones, además de incumplir la normativa señalada, suponen un factor añadido de riesgo psicosocial y físico, ya que la falta de descanso repercute directamente en la seguridad del trabajador y de los pacientes atendidos", ha señalado CSIF.

De este modo, CSIF ha solicitado al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla sustituir el mobiliario "deteriorado", adecuar los espacios de descanso a "las condiciones mínimas exigidas por la normativa vigente" y garantizar que los profesionales que realizan turnos de 16 y 24 horas dispongan de áreas de descanso "seguras, dignas y funcionales".