CSIF condena el asesinato machista en Sevilla y reclama compromiso y unidad frente a la violencia de género

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado el asesinato de una mujer de 47 años que fue hallada muerta el pasado domingo, 7 de septiembre, en el barrio de Valdezorras de Sevilla y que ha sido confirmado como un caso de violencia de género este viernes por el Ministerio de Igualdad. Además, ha pedido unidad y compromiso a las administraciones para hacer frente a la violencia machista, "una realidad ante la que deben darse pasos firmes e impulsar medidas contundentes".

El sindicato ha indicado en una nota que, además de las administraciones, es "necesaria" la implicación de organizaciones y de la ciudadanía en general, pues "acabar con la violencia machista es una tarea común en la que cada uno y cada una debe trabajar desde su ámbito para que no quede ni un espacio de impunidad".

Por otro lado, CSIF ha reivindicado el impulso de protocolos de movilidad laboral efectivos para las víctimas y el desarrollo y cumplimiento de planes de igualdad en el sector público y en la empresa privada, así como el refuerzo de la formación para trabajadores.

Así, la central sindical ha subrayado que "la educación y la concienciación desde edades tempranas deben ser el pilar sobre el que se sostenga la acción contra la violencia estructural que sufren las mujeres".

Por último, ha recordado que todas sus sedes a nivel nacional son 'Puntos Violeta' --espacios de atención y apoyo frente a la violencia machista-- y que pueden acudir las mujeres víctimas de violencia de género o cualquier persona que necesite información y asesoramiento en torno a la temática.