CSIF y Élite Taxi hablan de "abandono policial" en el aeropuerto de Sevilla y el Ayuntamiento defiende el servicio

Archivo - Imagen de archivo de un taxi en la estación ferroviaria de Santa Justa en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF y Élite Taxi han pedido al Ayuntamiento de Sevilla soluciones ante la situación de "abandono policial", que a su juicio, se produce en la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo.

Según han indicado ambas entidades en una nota, el Consistorio ha eliminado la unidad policial destinada al control en ambos espacios. "Partió con más de 20 efectivos, hasta quedar solo tres a día de hoy: uno se ha jubilado y a los otros dos los han mandado, a cada uno, a una unidad distinta", ha señalado Santiago Raposo desde CSIF Policía Local.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que la unidad "sigue prestando servicios" y que el número de agentes "cambia según las necesidades". Asimismo, han reiterado que la seguridad en ambos espacios está garantizada y que los controles se están llevando a cabo por la unidad de tráfico.

Por su parte, el presidente de Élite Taxi Sevilla, Rafael Baena, ha asegurado que "llevan años reivindicando este problema, solicitando la ampliación de esa plantilla de la Policía Local, específicamente formada en este tipo de intrusismo".

Asimismo, el vicepresidente de Élite Taxi Sevilla, Javier Martín, ha lamentado en la "sensación de abandono e impunidad" que rodea a los profesionales diariamente: "hay un efecto llamada por los hechos ilícitos continuados que se dan en la calle, por parte de taxis piratas o convencionales que incumplen sistemáticamente".

CSIF precisa que la responsabilidad recae en Movilidad y Seguridad y Recursos Humanos. Concretamente, la Central Sindical ha acahado a Seguridad y Recursos Humanos que el servicio de policía "no esté presente en el Consejo de Gobierno para el Instituto del Taxi". "En cambio, a modo de placebo, está presente el coordinador de Seguridad, Sr. Acuña, que sí tiene otras competencias, pero nunca competencia directa de mando sobre la Policía", ha indicado Raposo.

Por otro lado, la responsabilidad de la Dirección del Instituto de Taxi corresponde al área de Movilidad, que solicita personal que para poder atender las necesidades que se le presentan allí, "pero desde Recursos Humanos, no se dota".

Como explica el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, "se produce una pinza de no atención a las necesidades del colectivo del Taxi", por lo que desde CSIF "nos hacemos eco, reclamando continuamente la dotación necesaria para la unidad policial que tiene que controlar los incumplimientos en materia de fraude en figura de transportes que no son legales".

Ambas entidades han indicado que, hasta el pasado año, los taxistas "tenían un canal directo de comunicación" con los compañeros que estaban en la unidad del aeropuerto y estación, a través de teléfono móvil y un correo corporativo. "Pero un día vieron que los teléfonos estaban apagados y el correo no contestaba; tras mucho insistir a Jefatura, les contestaron diciéndoles que solamente se podía contactar con a través de un nuevo correo corporativo", ha concluido Santiago Raposo.