CSIF lamenta la agresión a un funcionario en Sevilla 1 tras recibir un puñetazo en el cuello

Archivo - Imagen de la entrada Centro Penitenciario de Sevilla I. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIF ha lamentado este domingo una "nueva agresión" a un profesional en el centro penitenciario Sevilla 1. En la tarde de este pasado sábado, un interno que se encontraba en el módulo de ingresos en una celda de vigilancia constante, "simuló un intento de suicidio por ahorcamiento con una sábana de forma que, cuando dos compañeros entraron en la celda para evitar la situación, el interno se avalanzó sobre ellos de forma sorpresiva propinándole a uno de ellos un fuerte puñetazo en el cuello".

Según el relato de CSIF, el interno fue reducido y conducido a aislamiento. "Por fortuna", las lesiones del funcinario no revisten gravedad pero "gracias a la gran profesionalidad de la plantilla del centro, la situación no pasó a mayores". Desde CSIF han deseado una pronta recuperación del funcionario agredido y ha destacado "la gran labor que realizan estos empleados públicos penitenciarios a pesar de las deplorables condiciones en las que desarrollan su labor".

"Por desgracia, esto no se puede calificar de un hecho aislado", se ha lamentado CSIF. "Tan sólo hace una semana, en el mismo centro y en el mismo módulo de ingresos, hubo un intento de apuñalamiento en el cuello de otro funcionario, cuyo suceso trajo consigo a tres funcionarios heridos", por ello ha demandado que "de una vez por todas, se tengan en cuenta nuestras más que razonables, necesaria y justas reivindicaciones", empezando por un protocolo específico de actuación en el procedimiento de ingreso de internos para evitar estas agresiones, un catálogo de medios materiales modernos y adecuados a las necesidades actuales (como pueden ser los dispositivos Taser), unas plantillas aumentadas y adecuadas en número a las necesidades penitenciarias reales y una formación continua que nos permita realizar nuestra labor en las mejores condiciones de seguridad.