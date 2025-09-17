CSIF lamenta que "se externalice" la recogida de animales en Sevilla "en vez de reforzar la plantilla" del Zoosanitario

Archivo - Un perro se halla en unas instalaciones destinadas a animales maltratados o abandonados en la vía pública. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en la Policía Local ha lamentado este miércoles que el Ayuntamiento "externalice" el servicio de recogida de animales en vía pública, "en lugar de reforzar la plantilla" del Zoosanitario, cuya merma "había generado diferentes incidencias".

"Un año y medio es lo que ha tardado el Ayuntamiento de Sevilla en adjudicar la licitación del servicio de recogida de animales. En febrero de 2024 finalizó el contrato que el Consistorio tenía con la anterior empresa y hoy nos hemos enterado de que, por fin, ha vuelto a contratar a otra empresa la recogida de animales en vía públicas", explica el delegado de CSIF Santiago Raposo, en una nota de prensa.

En opinión del sindicato, es un servicio que tiene que prestar el Ayuntamiento las 24 horas del día los 365 días del año, porque así le obliga la ley. "Sin embargo, durante este último año y medio, el Ayuntamiento no lo ha prestado por falta de personal en el Zoosanitario", explica el responsable sindical.

"Ante la falta de servicio y el peligro que la estancia de estos animales suponía para la salud y la seguridad de los agentes allí destinados", el sindicato --recuerda-- interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, "que aún está en curso. "Nos preocupa que el nuevo contrato solo tenga la duración de un año y que, pasado este plazo, volvamos a vivir las escenas antes descritas".