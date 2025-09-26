CSIF pide retirar las mangueras sin revisar tras el accidente que hirió a un bombero en incendio de la Cartuja (Sevilla)

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical CSIF Bomberos Ayuntamiento de Sevilla ha instado este viernes al Gobierno local a retirar de forma "inmediata" todas las mangueras, que no estén revisadas del Servicio de Bomberos dado que, según ha asegurado, hace unos días una manguera estalló, hiriendo así a un bombero que participaba en la extinción del incendio del auditorio Rocío Jurado, en la Isla de la Cartuja.

El sindicato ha enmarcado en una nota que ha solicitado también la cobertura urgente de los puestos vacantes que tienen la responsabilidad de esas revisiones, al tiempo que ha advertido de que si no obtiene respuesta por parte del Consistorio remitirán la petición a Inspección de Trabajo.

En este sentido, han incidido en que urgirán la periodicidad de las revisiones de todos los materiales, herramientas y vehículos.

Por su parte, el delegado de CSIF, Antonio Santín, ha asegurado que el sindicato lleva "dos años trasladando al gobierno municipal todas las deficiencias presentes en el servicio", al tiempo que ha hecho hincapié en la "falta de personal, con más cerca de 60 vacantes que no se cubren", destacando la necesidad de mandos del servicio.