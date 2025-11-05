CSIF reclama la "intervención directa" del alcalde de Sevilla ante el "grave deterioro" de la limpieza en los colegios

Imagen del interior del CEIP 'Jacarandá' de Sevilla Este, del que el AMPA 'Caracol' critica "falta de limpieza". - AMPA CARACOL DEL CEIP 'JACARANDÁ' DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, junto a otras organizaciones sindicales, ha solicitado este miércoles al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, su intervención "directa y urgente" ante el "grave deterioro" en el servicio de limpieza de los colegios públicos de la ciudad.

"Así ha quedado en evidencia en el reciente caso del CEIP Jacarandá", explica el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, en una nota de prensa. En este sentido, CSIF subraya la "grave situación" en que se vienen encontrando estos centros, "sobre todo en el ámbito de la limpieza".

"No descartamos actuaciones si no hay una respuesta por parte de la Corporación. El alumnado de los centros públicos requiere una intervención preferente y la desinfección es el principal factor a atender en los centros escolares: debe ser prioritario", ha añadido el dirigente sindical.

Al respecto, CSIF subraya que es "importantísimo" el papel del alcalde, de cara a que se garantice la dotación de todos los puestos en los próximos presupuestos para el ejercicio 2026.

En el reciente caso del CEIP Jacarandá, en opinión del sindicato, "la situación es más que evidente: de una media de cinco limpiadores de dotación, el servicio está cubierto con dos". "La situación tendría que ser de refuerzo sobre la dotación habitual de limpiadores y, sin embargo, no solo no hay un refuerzo, sino que hay una merma del 35% como mínimo", explica el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla.

El sindicato apunta que hay más de 90 vacantes que sí se pueden cubrir de manera inmediata, "además de las bajas que se vienen produciendo por sobrecarga de trabajo", concluye Román.