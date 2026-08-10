CSIF señala la aparición de ratas, aguas fecales y nula climatización en el Distrito Macarena de la Policía Local

Instalaciones del Distrito Macarena de la Policía Local de Sevilla. - CSIF

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Delegados de CSIF Policía Local de Sevilla han comprobado durante una visita este lunes a las instalaciones del Distrito Macarena de la Policía Local, las últimas quejas realizadas por parte de los agentes que trabajan en dicho espacio. Entre ellas, aires acondicionados estropeados desde mayo, la presencia de ratas o filtraciones de aguas fecales.

Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, los urinarios del Distrito también llevan desde la misma fecha atascados y los depósitos para desechar los uniformes usados se encuentran llenos y sin ser retirados. Además, en el techo de la sala habilitada para comer y descansar existe un agujero desde el que han terminado asomando ratas y filtraciones de aguas fecales.

Por tanto, la central sindical ha reclamado la situación al área de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Sevilla y el delegado de CSIF, Santiago Raposo, ha indicado que llevan años "sufriendo esas pésimas instalaciones en el Distrito Macarena de la Policía Local de Sevilla y la situación se ha vuelto insostenible".