CSIF Sevilla califica de "insostenible" la situación de urgencias del Hospital de Valme y el centro esgrime obras

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato de Asistentes Técnicos-Sanitarios de España (Satse) de Sevilla han calificado de "insostenible" la "grave situación de saturación en que se encuentran los servicios de Urgencias del Hospital de Valme". Responsables sindicales de CSIF han advertido de que hay "pacientes hacinados en las salas de espera, sin intimidad y sin los recursos humanos necesarios". Ante esto, el hospital ha esgrimido la realización de obras.

Según ha informado CSIF en una nota de prensa, "la situación de saturación se extiende asimismo a los pasillos y las zonas de especial vigilancia, que no cuentan con espacios de maniobra". En este sentido, ha denunciado que "el colapso en estas dependencias hace que los profesionales tengan que añadir pacientes en huecos improvisados, que imposibilitan una correcta atención".

Por ello, CSIF Sanidad Sevilla ha advertido de que, debido a estas circunstancias, el personal sanitario "se encuentra agotado, al ser claramente insuficiente". "A ello hay que añadir que la situación se agrava con más de 80 camas cerradas, lo que impide desahogar las urgencias", ha apostillado.

El delegado de CSIF en el Hospital de Valme, Moisés Caro, ha concluido que "esta falta de plazas y la brutal carga de trabajo actual vienen derivados del cierre, desde el mes de julio, de casi un centenar de camas".

Por su parte, Satse en Sevilla ha incidido en la "grave situación de saturación que afecta desde el pasado lunes a las Urgencias del Hospital Universitario Virgen de Valme". Según el sindicato, esta crisis responde tanto al alto volumen de demanda asistencial como a la ausencia de una planificación adecuada por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Dirección del centro.

Además, el sindicato ha asegurado que hay dos plantas hospitalarias cerradas y una parte de la Unidad de Cuidados Intensivos, denominada UCI 2, sin activar, "en parte por obras pendientes y en parte por la falta de personal necesario para su puesta en marcha". Esta decisión incrementa la presión sobre las Urgencias y el resto de unidades operativas, generando "un círculo vicioso de colapso organizativo y asistencial".

El sindicato ha exigido "de forma inmediata" el refuerzo de la plantilla en todas las categorías, la dotación adecuada de material y equipamiento en todas las áreas habilitadas, y la apertura efectiva de las plantas y la UCI 2 con los recursos humanos necesarios.

Asimismo, ha reclamado "transparencia sobre la duración de estas medidas excepcionales y la elaboración urgente de un plan alternativo que evite la medicalización de salas de espera". Por último, ha advertido de que no tolerará la normalización de esta situación de emergencia permanente y ha anunciado que, en caso de no recibir respuestas contundentes por parte de la Administración, no descartará la convocatoria de movilizaciones para defender la calidad asistencial y las condiciones laborales en el Hospital Virgen de Valme.

HOSPITAL DE VALME

Ante esta declaración el centro sanitario ha respondido afirmando que periódicamente se realizan obras de mejora en el centro para la optimización de las instalaciones aprovechando el período estival. En este sentido, la previsión de la activación para el día 15 de octubre del ala derecha de la novena planta, que ha sido objeto de intervención, se ha adelantado a este jueves, 2 de octubre, como consecuencia "del pico asistencial en las Urgencias registrado en los últimos días".

Concretamente, ha detallado el hospital, los datos de frecuentación muestran picos de más de 430 pacientes, cuyo registro se enmarca en el seguimiento por parte de la Dirección sobre la fluctuación en la presión asistencial.

Además, han añadido que el servicio de Urgencias se ha reforzado en los últimos días con personal de Enfermería, al tiempo que han afirmado que actualmente en dicha área se está llevando a cabo la ejecución de las obras necesarias para la mejora del tránsito de pacientes, así como la reorganización de las salas de espera. "Todo ello con el fin de aportar más fluidez en la atención de los pacientes y proporcionarles más comodidad", ha concluido.