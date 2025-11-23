CSIF Sevilla critica la "insuficiente dotación policial" en La Cartuja: "Son más visibles los agentes de Santiponce"

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha criticado la "insuficiente dotación" de policías locales durante los fines de semana, "por tercera vez consecutiva", a la hora de cubrir diversos eventos, "lo que pone en riesgo la seguridad en la ciudad", entre ellos, el partido de fútbol que se disputa la tarde de este domingo entre el Real Betis y el Girona.

"Es tal la falta de efectivos de la Policía Local que son más visibles los agentes de Santiponce, a quienes les corresponde una parte de control donde se ubica el Estadio de La Cartuja", asegura el delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, Santiago Raposo, en declaraciones a Europa Press.

"Hasta siete salidas procesionales, la Carrera de la Mujer, Sicab --el Salón Internacional de Caballoo en Fibes-- y el partido de fútbol del Betis han sido los eventos programados para este fin de semana que no han contado con presencia policial suficiente para garantizar su seguridad", añade Raposo.

En este sentido, algunos de ellos "se han cubierto mínimamente" de modo que "se han detraído los patrulleros que hay para el servicio ordinario para atender las llamadas del 092 o del 112". Además, tal como destaca el dirigente sindical, "por tercer fin de semana no se han montado controles preventivos de alcohol ni de droga, ni el operativo para impedir las botellonas, como tampoco ha habido policía turística para atender todos los turnos de trabajo".

Por todo ello, desde CSIF, "pedimos al alcalde de Sevilla --José Luis Sanz-- que cese al delegado de Seguridad y al jefe de la Policía por su manifiesta incompetencia en la gestión y que suspenda aquellos eventos que no cuenten con presencia de policía para no poner en riesgo la seguridad de las personas que asisten a los mismos".

Todo, en un contexto de falta de acuerdo en el Plan de Navidad y la retirada del Pleno de este jueves de los puntos sobre el reconocimiento de crédito y el aumento de la partida presupuestaria para abonar dicho plan. Precisamente, CSIF anunciaba al respecto que no acudirá al Día de la Policía Local que se celebra este lunes como protesta ante el "maltrato institucional" del Ayuntamiento hacia la plantilla.

Esa decisión se produce en plena tensión entre el Gobierno municipal y los sindicatos policiales acerca del citado plan para los agentes. Ambas partes han mantenido al menos dos reuniones en las últimas semanas, ninguna de ellas con un acuerdo debido al rechazo de las entidades sindicales a las propuestas del Consistorio.