CSIF Sevilla no acudirá al acto oficial del Día de la Policía Local como protesta ante el "maltrato" de la plantilla

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha anunciado que no acudirá al Día de la Policía Local de Sevilla previsto para el próximo lunes 24 de noviembre. El sindicado ha tomado esta decisión como protesta ante el "maltrato institucional" del Ayuntamiento hacia la plantilla. El anuncio llega tras la retirada del Pleno de este jueves de los puntos sobre el reconocimiento de crédito y el aumento de la partida presupuestaria para pagar el Plan Navidad a petición del Gobierno municipal.

Según una nota del sindicato, CSIF ha protestado durante el Pleno Ordinario pidiendo al alcalde que "cumpla con las promesas realizadas a los agentes, así como el cese del delegado de Seguridad, Ignacio Flores". "No tenemos nada que celebrar y no estamos dispuestos a escuchar una serie de discursos institucionales, el del jefe, el delegado y el alcalde, que un año más vendrán cargados de mentiras", ha afirmado el delegado sindical, Santiago Raposo.

Asimismo, Raposo ha confirmado que sí acudiran al acto religioso previsto, "en memoria de todos aquellos compañeros y compañeras que dejaron la piel por servir y proteger a la ciudad de Sevilla". Además, el sindicato ha trasladado la "enhorabuena a los compañeros y compañeras que serán galardonados en estos actos, por parte de todos los componentes de esta sección sindical, animándoles a seguir trabajando por la ciudad de Sevilla".

En paralelo, CSIF también ha señalado al jefe de la Policía Local. "Hasta sus subordinados reconocen que verdaderamente él no es quien ejerce el mando en la Policía Local de Sevilla", ha indicado. Asimismo ha asegurado que el alcalde "prometió" una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que "sigue sin conseguirse".

"Llevamos exigiendo un concurso de traslado general que nunca viene. A los compañeros que están en segunda actividad se les engañó y se les prometió una serie de cosas que no han cumplido", ha concluido Raposo.

En declaraciones durante el Pleno recogidas por Europa Press, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, ha anunciado la retirada de los dos puntos tras la intervención de los grupos de la oposición que han señalado "la mala gestión" del Consistorio conforme a la situación de los agentes. Anteriormente, la portavoz del grupo Vox, Cristina Peláez, había pedido dicha retirada al ejecutivo municipal.

Flores ha agradecido "la mano tendida" de Vox para que los "agentes puedan cobrar los atrasos a los que tiene derecho". En esta línea, el delegado ha reconocido que "hay un problema con la ley de techo de gasto" y el aumento en el número de eventos que tienen que cubrir los efectivos. Ante esto, ha afirmado que "por encima de todo está la seguridad de los vecinos".

Esta decisión llega en plena tensión entre gobierno municipal y los sindicatos policiales acerca del plan de navidad para los agentes de la Policía Local. Ambas partes han mantenido al menos dos reuniones en las últimas semanas, ninguna de ellas con un acuerdo debido al rechazo de las entidades sindicales a las propuestas del Consistorio.