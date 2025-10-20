CSIF Sevilla reclama que la Policía use pistolas táser y el Ayuntamiento asegura que 30 "estarán listas" en noviembre

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha reclamado este lunes al Ayuntamiento que autorice el uso de 20 pistolas táser para agentes. Desde el Consistorio corrigen que serían 30 las pistolas entregadas, cuyo uso "estará listo" el próximo mes de noviembre.

En una nota de prensa, el delegado de CSIF, Santiago Raposo, ha señalado que el alcalde, José Luis Sanz, "prometió dotar de pistolas táser a los agentes". Reconoce la compra por parte del Gobierno municipal, pero ha asegurado que el material "sigue guardado en un alamacén, sin uso" desde hace dos años.

Sin embargo, fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el material "está listo" y que las 30 pistolas táser se van a poner a disposición de los agentes el próximo mes de noviembre. Apuntan que durante este tiempo se "ha tenido que seguir un procedimiento" para su puesta en marcha.

Desde CSIF han destacado este material como una herramienta que "evita el uso de armas de fuego reglamentarias en casos extremos". La denuncia ha sido publicada después de que tres agentes de la Policía Local resultaran heridos durante la detención de un hombre que portaba un cuchillo al paso de la romería de Valme este domingo.