CSIF tomará acciones judiciales si el Ayuntamiento de Sevilla "obliga" a la Policía a prestar horas extras en Navidad

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha anunciado este martes que emprenderá acciones judiciales contra el Ayuntamiento de la ciudad "si obligase por decreto" a efectuar servicios en horas extraordinarias durante el Plan de Navidad.

El anuncio ha tenido lugar durante la concentración convocada por el sindicato este mediodía frente al Consistorio. "Lleva más de dos años en el gobierno y todas las promesas que hemos hecho, cuando era candidato y después, como alcalde, no las ha cumplido, ninguna", ha afirmado el portavoz de la sección sindical, Santiago Raposo.

En esta línea, ha indicado que el alcalde "prometió" una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Llevamos desde el mes de mayo trabajando sin crédito presupuestario, es decir, todas las horas estas que se están haciendo, pues eran sin fondos; parece que al Pleno de este jueves va a ir un reconocimiento de crédito", ha concluido.

El anuncio llega tras una nueva reunión el pasado jueves entre sindicatos y Gobierno Municipal que terminó sin acuerdo entre ambas partes. Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, el Consistorio no ha fijado un nuevo encuentro y ha abierto la posibilidad de "estudiar la vía jurídica" llevando la propuesta a pleno, algo que las entidades califican como "una imposición".

Según las fuentes sindicales, la nueva propuesta del Consistorio ha sido rechazada por la totalidad de las entidades. Han alegado que, pese a la inclusión de los fines de semana "sueltos" de diciembre, el plan "sigue sin ser continuo". Han indicado que desde el Ayuntamiento han alegado "motivos económicos". "Entendemos la situación, pero tenemos que defender los derechos de los trabajadores", han destacado.