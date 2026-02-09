La Cuaresma llega a la ROSS con la segunda edición de 'Reza Sevilla', ideado por Manuel Marvizón

Espectáculo 'Reza Sevilla' - ROSS

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá los próximos días 13 y 14 de febrero, a las 20,00 horas, en el Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), la segunda edición de 'Reza Sevilla', el espectáculo inmersivo dedicado a la Semana Santa de la ciudad que, tras el éxito de su estreno, regresa ampliando su aforo y su propuesta artística.

Ideado y producido por el maestro sevillano Manuel Marvizón y dirigido musicalmente por Alexandre Da Costa, 'Reza Sevilla' propone un viaje sensorial que combina música sinfónica, marchas procesionales, flamenco y copla, junto a recursos audiovisuales, aromas y elementos escénicos que trasladan al público al universo emocional de la Semana Santa sevillana en el inicio de la Cuaresma.

En esta nueva edición, la ROSS volverá a compartir escenario con la Banda de las Cigarreras y la Banda de la Centuria Macarena. A ellas se sumarán voces destacadas como Arcángel, Argentina, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado y Manuel Cuevas, junto al Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza.

Integrado en el ciclo Feeling ROSS, este proyecto reafirma la apuesta de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla por la innovación artística y por la creación de formatos que conecten la música sinfónica con las tradiciones culturales más arraigadas de la ciudad, acercando la orquesta a nuevos públicos y ampliando los lenguajes musicales presentes en su temporada.

Con una duración aproximada de 90 minutos, Reza Sevilla es una experiencia artística total que fusiona tradición, emoción y espectáculo para rendir homenaje a la Semana Santa sevillana. Las entradas ya están disponibles la web oficial de la ROSS.