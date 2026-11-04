Cuatro detenidos con 2.500 plantas de marihuana en una ladera en Sevilla que requirió un helicóptero para su extracción

Un agente de la Guardia Civil junto a un cultivo de marihuana en una ladera de difícil acceso en Aznalcóllar - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un complejo dedicado al cultivo de marihuana, situado en una zona montañosa "de muy difícil acceso" del término municipal de Aznalcóllar (Sevilla). La operación se ha saldado con cuatro detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. También se han intervenido 2.500 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento y se han incautado 50 kilogramos de cogollos secos que se encontraban en una zona habilitada para el secado de la sustancia estupefaciente.

La investigación permitió detectar, mediante labores de observación aérea, la posible existencia de diferentes plantaciones de marihuana ocultas en las laderas de un valle, "alejadas de núcleos urbanos, con abrupta orografía y sin accesos practicables para vehículos", detalla en un comunicado.

Los agentes detuvieron a las cuatro sospechosos, que trataron de huir aprovechando las características del terreno. Durante la inspección de la zona, la Guardia Civil descubrió que no se trataba de una única plantación, sino de varias áreas de cultivo "distribuidas estratégicamente" por las laderas de la montaña. En este sentido, estaban separadas entre sí y se comunicaban mediante una "extensa red de caminos estrechos, abruptos y de considerable longitud, acondicionados por los propios responsables".

Cada una de las plantaciones disponía de un sistema de riego que permitía abastecer los cultivos pese a encontrarse en zonas de "fuerte pendiente" y sin acceso a infraestructuras convencionales. Para ello, los responsables habían instalado motores, conducciones y diferentes depósitos de almacenamiento de agua, incluidas piscinas de grandes dimensiones distribuidas por distintos puntos de la sierra, aprovechando la proximidad de un cauce fluvial.

También contaban con generadores destinados a proporcionar suministro eléctrico, herramientas y materiales para el mantenimiento de las plantaciones, así como espacios habilitados específicamente para el secado de la marihuana.

La zona contaba con dependencias para dormir, espacios de descanso y cocina, lo que permitía a sus ocupantes desarrollar su actividad diaria sin necesidad de abandonar habitualmente las plantaciones.

Al respecto, la operación requirió un helicóptero para extraer las plantas intervenidas debido a la orografía del terreno, a la distancia respecto a los accesos transitables y a la imposibilidad de utilizar vehículos para transportarlas.

Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), junto con las diligencias instruidas por un presunto delito contra la salud pública, quien ha decretado ingreso en prisión y sin fianza para todos ellos. La investigación continúa abierta y no se descarta la localización de nuevas plantaciones similares.