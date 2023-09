Cuatro localidades sevillanas afrontan el mes de septiembre con cortes de agua por la sequía

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los municipios sevillanos de Casariche, Aguadulce, Pedrera y Almadén de la Plata afrontan este recién iniciado mes de septiembre con cortes de agua nocturnos para paliar la sequía y la situación de emergencia motivada en estas localidades por la escasez de recursos hídricos.

Los meses estivales han dejado huella en la provincia sevillana, que ha tenido que recurrir a restricciones de agua para hacer frente al abastecimiento de la población. En concreto, tres municipios de la Sierra Sur y uno de la Sierra Norte sufren cortes de agua nocturnos desde las 22,00 hasta las 7,00 horas, según confirman diversas fuentes a Europa Press.

La localidad de Casariche fue la primera en decretar la situación de emergencia por la sequía y en realizar cortes de agua a lo largo de este verano. El suministro de agua no está disponible durante ocho horas nocturnas --desde las 22,00 hasta las 6,00 horas de la mañana siguiente--.

El alcalde de Casariche, José Ramón Parrado, ha explicado que es una situación "similar a la de otros veranos" y a la que vienen padeciendo otros municipios de la comarca de la Sierra Sur sevillana. Parrado ha precisado que fue el pasado 22 de julio, cuando las autoridades locales constataron que dos de los cuatro pozos que abastecen al municipio estaban ya agotados, es decir "sin agua"; otro más se hallaría después prácticamente en la misma situación.

Como consecuencia de ello, una parte de la localidad vio reducido su abastecimiento de agua "a sólo seis horas al día", mientras el resto, en torno al 40 por ciento del casco urbano, llegó a afrontar "nueve días enteros sin agua", lo que llevó al Ayuntamiento a "repartir bidones y garrafas casa por casa" para surtir a la población afectada, haciendo uso de los camiones cisterna facilitados por la Diputación de Sevilla.

Por su parte, la alcaldesa de Pedrera, Lucía Ruiz, ha lamentado que los cortes de agua se hayan extendido desde 2021 hasta la actualidad, desde las 21,00 horas hasta las 7,00 horas de la siguiente jornada. Ruiz ha explicado que la cantidad de lluvia en los meses de invierno "ha sido mínima y no la suficiente para alcanzar los niveles de agua recomendables". Por ello, los vecinos viven con las "máximas restricciones".

Asimismo, la regidora ha destacado que en 2021 el Ayuntamiento realizó una obra de emergencia con fondos municipales para la construcción del pozo 'Luna', pero como ha asegurado "la sequía este año ha empeorado" y ello ha conllevado que los niveles del acuífero y de los pozos hayan disminuido de manera "muy acelerada". Por el momento, el municipio no ha hecho uso de los camiones cisterna, pero sí se ha declarado situación de "emergencia no catastrófica".

CORTES DE AGUA EN AGUADULCE

De igual manera, el municipio de Aguadulce sufre cortes en el suministro desde las 21,00 hasta las 7,00 horas y ha implementado medidas prohibitivas como el "lavado de coches, riego de huertos, zonas verdes, llenado de piscinas, tanques y cisternas con agua de la red de abastecimiento" para limitar el uso de agua potable en cuestiones que no sean de primera necesidad.

A su vez, la Diputación prevé comenzar en septiembre las obras del proyecto de "diagnóstico y soluciones" promovido para la red de agua potable de la localidad, al objeto de solventar los "descensos de presión e incluso cortes temporales de agua" sufridos en la zona alta del casco urbano. El proyecto contempla la construcción de un nuevo depósito que se uniría a los otros dos con los que ya cuenta Aguadulce, ya que, según apuntan los técnicos, "el depósito más pequeño se vacía en solo un día los meses de verano en las horas más demandadas, provocando algunas restricciones".

Por ello, con este nuevo pozo se fomentaría una mayor acumulación de aguas de manera que cada una de las dos nuevas zonas "beban" de depósitos diferentes y facilitar así que no se interfieran las presiones del caudal.

Por su parte, la localidad de Guadalcanal, si bien no ha decretado cortes en el suministro de agua, sin embargo, según ha detallado fuentes municipales, la localidad sufre los efectos de la sequía porque se abastece de pozos y en muchas ocasiones "las bombas no tienen el caudal suficiente para llegar a todo el pueblo"; y por ello, "hay horas en las que las calles no tienen agua".

CORTES EN LA SIERRA NORTE

La Sierra Norte de Sevilla ha anunciado recientemente que también está sufriendo los efectos de la sequía en el municipio de Almadén de la Plata, que mantiene "cortes de agua de madrugada". El Consistorio alertó en sus redes sociales que "el corte regular de agua se iniciaría en la madrugada del 24 de agosto, desde las 23,59 horas del día anterior hasta las 7,00 horas de la jornada siguiente, y así de manera continuada hasta nuevo aviso".

Esta medida se ha tomado debido al "bajo nivel que presenta el depósito que abastece al municipio", enclavado en la Sierra Morena sevillana.

CAMIONES CISTERNAS

En este contexto, la Diputación lleva agua en cisternas a los municipios no integrados en sistemas de agua, que hayan declarado la emergencia y que hayan solicitado la cobertura de la institución provincial. En la actualidad, los municipios abastecidos por esta vía son: Aguadulce, Casariche y Guadalcanal.

La Mesa Provincial de la Sequía en Sevilla abordó el pasado martes una inversión cercana a los 12,9 millones de euros para obras de emergencia en once localidades. En Casariche, precisamente, está previsto una actuación de emergencia necesaria para corregir la presencia de sulfatos que han aparecido en la Estación de Tratamiento de Aguas (ETAP) de Badolatosa, por encima del parámetro de calidad 250 mg/L para conseguir una planta totalmente actualizada y operativa.

En Pedrera y Aguadulce, por medio del Plan Contigo, la Diputación puso en marcha en el año 2022 las obras complementarias al 'Tramo IV Conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la Comarca de Estepa de las obras necesarias para la mejora de la calidad y garantía del abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla', por medio del proyecto de conexión del sondeo La Cruz al depósito general de distribución en alta de Pedrera -Aguadulce.