Cuatro proyectos de la US obtienen más de 2,5 millones de euros de la convocatoria Marie Curie

Departamento en la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha conseguido más de 2,5 millones de euros para la financiación de cuatro proyectos en la convocatoria MSCA Doctoral Networks 2025, enmarcada en las Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) del programa europeo Horizonte Europa.

Según ha informado la US en un comunicado, esta convocatoria tiene como objetivo financiar programas de doctorado desarrollados por consorcios internacionales que integren universidades, centros de investigación, empresas y otras organizaciones de los sectores público y privado.

Su finalidad es impulsar una formación doctoral de excelencia, interdisciplinar e intersectorial, que permita a los investigadores predoctorales adquirir competencias científicas y transversales, fomentar la innovación y el emprendimiento, y mejorar sus perspectivas profesionales tanto en el ámbito académico como fuera de él.

Esta financiación permitirá incorporar a seis investigadores predoctorales a los departamentos beneficiarios de estos proyectos.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el Supporting Parents to Protect Children (SUPAR), que estará coordinado en la US por la investigadora Lucía Jiménez, del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

SUPAR reunirá a un consorcio internacional de universidades, organismos públicos y organizaciones de Irlanda, España, Portugal, el Reino Unido, Serbia y Noruega para impulsar la investigación sobre el apoyo a la crianza, la protección y el bienestar infantil, el apoyo a las familias y el bienestar de la infancia.

Integrated Pathways to RENEWable MEthane: Multidisciplinary Approaches for a Green Energy (RENEWME) estará liderado en la US por Francisco Manuel Baena, del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental.

Tiene como objetivo generar el conocimiento interdisciplinario y la mano de obra cualificada necesarios para facilitar el despliegue sostenible y a gran escala del biometano en Europa.

Industrial decarbonisation using innovative low-grade heat upgrade (HeatMinds) estará coordinado en la US por el profesor David Sánchez, del Departamento de Ingeniería Energética.

El proyecto llevará a cabo una investigación colaborativa para impulsar el desarrollo y la implantación de bombas de calor industriales de alta temperatura.

Fair AI Methods for Citizen-Centric Resource Allocation in Healthcare and Energy (FAIM) estará liderado en la US por el profesor Emilio Carrizosa, del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

Se trata de un consorcio integrado por cinco universidades europeas y diez empresas e instituciones que trabajará en el desarrollo de métodos de inteligencia artificial explicable y justa aplicados a la asignación de recursos.