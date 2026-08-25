Culminan las obras de reasfaltado de la avenida Medina y Galnares de San Jerónimo en Sevilla

Estado de la avenida Medina y Galnares de San Jerónimo tras su reasfaltado - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha reasfaltado la avenida Medina y Galnares, arteria de entrada y salida norte de la ciudad desde el barrio de San Jerónimo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, En este sentido, el delegado de Urbanismo, se ha unido a los casi 180 kilómetros de calles y avenidas repavimentadas en la ciudad en tres años, dentro del Plan de Mejora del Asfalto en Sevilla que busca recuperar la seguridad vial en la capital.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "con casi un kilómetro de distancia, esta vía de tres y dos carriles en cada sentido según el tramo, "no se repavimentaba desde hace décadas" y se encontraba en un estado "muy deficiente". "Desde ahora cuenta con un asfalto de primera calidad", ha añadido.

Del mismo modo, hay proyectadas más de una veintena de actuaciones para la mejora de viarios y espacios públicos por 2,2 millones de euros durante los próximos meses, de modo que se actuará en 28 actuaciones de mantenimiento y mejora de viarios localizados en ocho distritos de la ciudad.

Las obras, consistentes en su mayoría en la repavimentación de calzadas y o acerados, y en coordinación con los distritos, se llevarán a cabo en Los Remedios, Casco Antiguo, Bellavista-La Palmera, Triana, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa-Torreblanca, Norte y Macarena, y afectan por tanto a calles o espacios localizados en esas zonas.