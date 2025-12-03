Cultura enmarca la presentación en Sevilla del libro de Soto Ivars "en la libertad de creación y expresión"

Archivo - Imagen de la biblioteca Infanta Elena. - CONSEJERÍA DE CULTURA - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha enmarcado la presentación este jueves en la biblioteca Infanta Elena del nuevo libro de Juan Soto Ivars organizado que el Centro Andaluz de las Letras (CAL) en su "labor de promoción del libro y colaboración con el sector, sin que ello signifique que se esté o no de acuerdo con los planteamientos de los autores". Adelante Andalucía ha instado a la Junta a que rechace acoger la presentación del libro 'Esto no existe', cuyo subtítulo es 'Las denuncias falsas en violencia de género', del que es autor es Juan Soto Ivars, por hacer "apología de la violencia machista".

"La programación literaria del CAL se rige por razones de calidad y actualidad, caracterizándose por su pluralidad y diversidad de puntos de vista, fomentando el debate intelectual, la libertad de expresión y el contraste de ideas y corrientes de pensamiento", han subrayado fuentes de la Consejería de Cultura y Deporte, que han incidido en que "respetamos la autonomía de las direcciones artísticas y de programación de los distintos espacios, con un firme convencimiento en la libertad de creación y de expresión".

En este sentido, el CAL cuenta con un Club de Lectura Feminista, ha puesto en marcha un programa llamado Gráficas!, que es un encuentro de creadoras y escritoras de cómic dentro de su "voluntad de dar visibilidad a las autoras actuales"; y promueve con el Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga iniciativas como las Jornadas de Literatura, Género y Subversión, entre otros. "Sólo en los últimos meses ha contado con voces tan claramente comprometidas como pueden ser Pastora Filigrana, Lola Cabrillana, Vera Kurtic, Cristina Durán, Rocío Quillahuaman y Silvia Hidalgo, entre otras. Asimismo, Remedios Zafra será la encargada del manifiesto del Día de la Lectura (16 de diciembre)", ha apostillado.

La diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza, por contra, ha tachado de "barbaridad e indecencia" que se vaya a realizar en un espacio público la presentación de un libro que ha descrito como "apología de la violencia machista". Ha argumentado en este sentido que "ahonda en el discurso de las denuncias falsas para deslegitimar e intimidar a las mujeres que se atreven a denunciar la violencia de género, contribuyendo así a que las mujeres tengamos menos herramientas para salir de situaciones de violencia y los hombres puedan seguir perpetrándola", según una nota de este partido. "Pedimos a la Consejería y a la biblioteca que cancelen de forma inmediata el acto, a unos días del 25N, después de hacerse fotos, están legitimando con este acto la violencia machista y siendo cómplices", ha expresado la diputada quien ha sostenido que "es un insulto a las mujeres".