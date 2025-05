El Cuponazo de la ONCE deja 240.000 euros en Carrión de los Céspedes (Sevilla)

La ONCE ha repartido un total de 440.000 euros en premios mayores en cuatro provincias andaluzas

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una parte de su fortuna en la localidad sevillana de Carrión de los Céspedes, donde se vendieron seis cupones premiados con 40.000 euros cada uno, repartiendo así 240.000 euros entre sus vecinos.

Según traslada la organización, Adrián Robledo, vendedor de la ONCE desde 2019 que repartió estos seis cupones, se dio cuenta prácticamente al momento de que había dado parte del premio del Cuponazo, porque todas las noches comprueba el número que ha resultado ganador.

Hace una semana despidió a su madre, Ángeles Gómez: "Me siento muy orgulloso de ser su hijo. Solo pareciéndome a ella la mitad, sé que soy una gran persona", dice. "Ella ha puesto la mano para este premio", dice convencido Adrián, el pequeño de siete hermanos.

Vende de forma ambulante por todo el pueblo, pero la suerte se la ha dado esta vez a trabajadores del restaurante 'El Chaparral', a la entrada de la localidad, donde le compran todos los viernes el Cuponazo y el Eurojackpot. "La gente se lo merece. Yo también me lo merezco", asegura visiblemente orgulloso.

Para Robledo, "lo más bonito de mi trabajo es sacarles una sonrisa a las personas cada día, que me vean con cariño, que esos dos minutos que me ven siempre se van con una sonrisa, me buscan y creo que es por el trato que les doy y les transmito esa sonrisa a pesar de que puedan tener problemas. Uno siempre actúa de psicólogo o de abogado porque siempre tengo un buen consejo, una buena palabra, algo de ánimo y se sienten bien. Y yo también me siento bien porque a mí me llena hacer el bien y lo valoran mucho", reconoce.

El vendedor ha mostrado su felicidad por trabajar en la ONCE. "Buscaba estabilidad económica, eché los papeles, y cada día me siento más orgulloso y feliz". "Ojalá vuelva a dar pronto otro premio y ayude a muchas personas más", ha señalado.

Este sorteo dejó otros 80.000 euros en Jaén y dejó un cupón agraciado con 40.000 euros en Villamartín (Cádiz), Antequera y Vélez-Málaga, en la provincia de Málaga, respectivamente, por lo que ha repartido un total de 440.000 euros en premios mayores entre las cuatro provincias andaluzas.

