Dani Fernández llega este domingo a Icónica Sevilla Fest con su 'Insurrección Tour'

Archivo - El artista Dani Fernández en foto de archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Icónica Sevilla Fest recibe este domingo, 28 de junio, a Dani Fernández, uno de los artistas más influyentes del pop rock nacional, que presenta en la Plaza de España su gira 'La Insurrección Tour', "tras un 2025 histórico en el que se ha consolidado como una de las voces más relevantes de su generación".

Dani Fernández está embarcado ahora en una nueva etapa en su carrera, que lo lleva a los recintos más emblemáticos del país. En este sentido, el festival anunció la confirmación en esta edición a los pocos días de que el artista lograra dos galardones en Los40 Music Awards 2025 (Mejor Disco por 'La Jauría' y Mejor Colaboración por 'Y si lo hacemos', junto a Valeria Castro) reafirmando así el reconocimiento unánime del público, los medios y la industria musical, señalan los promotores del festival.

'La Insurrección Tour', con producción de Mapache Music y The Music Republic, con Los40 como emisora oficial, no sólo son una serie de conciertos, es una "declaración de intenciones, un punto de inflexión". Nace de una "idea poderosa": la sociedad actual "vive atrapada en un zoo digital, un espacio de exhibición permanente donde la validación externa condiciona la vida cotidiana". Sin embargo, incluso en este entorno "hipercontrolado" aparece una "grieta, una luz que invita a reaccionar".

La insurrección que propone Dani "no es violenta, sino consciente". Un movimiento que anima a "salir de la caja, abrazar la propia imperfección y desafiar la cultura del juicio constante". 'La Jauría' entró directamente al número 1 en listas de álbumes y vinilos, y alcanzó 238 millones de streams y ya es disco de oro.

Además, sus dos sencillos 'Todo Cambia' y 'Me has invitado a bailar' han logrado dos discos de platino y se han convertido en algunos de los temas más radiados del país. Su documental 'Todo cambia' triunfó en cines y se ha consolidado en plataformas, sin olvidar que en su gira anterior colgó el 'sold out' en todas las fechas vendiendo más de 70.000 entradas, incluyendo dos Movistar Arena (Madrid).

Tras Aitana, Viva Suecia, Lola Índigo, Pablo Alborán, Raphael y Romeo Santos y Prince Royce, será el turno del citado Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Juan Luis Guerra (5 de julio), Marilyn Manson y Vowws (6 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Yandel Sinfónico (11 de julio), Jamiroquai y Carlos Jean (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting y Dea Matrona (18 de julio, ya 'sold out'), y el anuncio de El Barrio para el 5 de junio de 2027 que también es ya 'sold out'.