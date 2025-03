Daniel Blanco protagoniza un encuentro de literatura juvenil en la Estación de las Letras de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

La Estación de las Letras de La Rinconada (Sevilla) ha acogido un nuevo encuentro del ciclo de literatura juvenil con el escritor Daniel Blanco, ganador del premio Jaén de Narrativa Juvenil y finalista del Gran Angular, dos de los premios más prestigiosos en lengua española, y que, además, cuenta con una gran experiencia en programas de fomento de la lectura entre jóvenes.

El autor de 'El secreto del amor' ha contado al alumnado del IES San José qué hay detrás de un libro, cómo vive un escritor y cuáles son los secretos de ese mundo. Onubense afincado en Sevilla, Blanco les ha habldao de su experiencia como escritor, sus obras y su proceso creativo, como señala el Consistorio en una nota de prensa.

Por este ciclo de literatura juvenil, que dirige el también escritor Salvador Gutiérrez Solís, ya ha pasado Pablo Gutiérrez y tendrá el 7 de abril a Blue Jeans. "En otras ediciones, hemos trabajado en los institutos la novela histórica y el género negro, y este año hemos querido dedicarlo a la literatura para jóvenes; queremos conectar con el público joven y que lea", ha explicado la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, que ha abierto este encuentro.

El autor de 'El secreto del amor' y 'El tiempo de la verdad' ha explicado al público que "no ha venido a soltar el rollo, sino a contar qué hay detrás de un libro". En este sentido, se ha sumergido en su vida, en historias y anécdotas "que ha mantenido pegado a sus sillas al alumnado", que no ha dejado de preguntar, "porque, además, de buen escritor, Blanco es un excelente contador de historias".

Su primer recuerdo de los libros viene de la biblioteca de su abuelo, donde "le estaba vetado entrar" porque decía que los libros 'no eran cosas de niños'. "Cuando mi abuelo murió, estaba yo ya en la universidad, ahí conocí su biblioteca, que tenía un cartel rojo que decía: 'Una biblioteca es el hospital del alma, porque ahí se cura la peor enfermedad de todas, la ignorancia'.

Su bisabuelo, como ha desvelado Blanco, ocultó en una pared falsa 17 volúmenes prohibidos durante la Guerra Civil, "libros que quiso salvar del fanatismo". Antes, con once años, ya les había dicho a sus padres que quería ser escritor, pero estos "lo instaron a estudiar algo y eligió periodismo porque parecía casi lo mismo, que es contar el mundo".

Blanco, un día en Nueva York y tras entrevistar a Mariah Carey, camino del hotel, "se dio cuenta que no era feliz con lo que hacía". "Era verdad que podía fracasar, pero había algo que me daba más miedo, ser un abuelito y darme cuenta de que nunca había intentado hacer lo que más quería que era escribir un libro".

Su primer libro fue 'El secreto del amor'. Un libro que surge de su pasión desde los 13 años por la vida en palacios y castillos. Aventuras, misterio, acción, se dan cita en esta novela que presentó a un concurso. Pasaron los meses y cuando pensaba que tendría que volver a su oficio de periodista, recibió el Premio Jaén de Narrativa Juvenil. También ha contado a los jóvenes que "lo difícil de ser escritor no es escribir sino vivir de ello, ya que se lleva un 10% del valor final de la venta del libro". "La literatura me ha traído cosas maravillosas, pero también terribles, la mitad de mi familia no me habla por culpa de este libro -'Como era en un principio'- que está basado en mi familia", ha contado el escritor.

Una historia que trata de un reloj de oro, muy caro, de una tía suya, que en una fiesta con amigos y familiares es robado, y 35 años después le es devuelto anónimamente a su dueña. Decide ir al pueblo y hablar con la gente de esa fiesta, con el entorno de su tía que "me cuenta cosas buenas, regulares y malas de mi tía. Descubrí quién había sido el que hurtó el reloj. Ahora la gente me pregunta si volvería a escribir esa novela, tras el sofocón de mi familia, y digo sí, porque esto es lo que hacemos los escritores, cada vez que vemos algo que nos deja con la boca abierta queremos contarlo".