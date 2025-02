El decano del Colegio de Informática ratifica ante el juez sus avisos por burofax sobre el perito del móvil de Carcaño

Le acusa de delitos y vulneraciones deontológicas y su empresa lo niega y asegura que las denuncias previas han sido archivadas

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, ha comparecido este miércoles en el Juzgado de Instrucción número tres de Almería, para celebrar una videoconferencia con el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla; ante el cual ha ratificado sus avisos vía burofax sobre Manuel Huerta de la Morena, responsable de Lazarus Technology, al que acusa de presuntos delitos de intrusismo profesional con publicidad, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio; en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo.

A la salida de su comparecencia judicial, Pedro de la Torre ha explicado a los medios de comunicación que en la sesión, ha informado al juez de Instrucción número siete de Sevilla de su "querella" contra Manuel Huertas por los mencionados delitos, si bien el magistrado le habría preguntado, según ha dicho, con relación a unas diligencias previas incoadas por el propio juzgado en 2024 por presuntos delitos de "intrusismo profesional y revelación de secretos"; a raíz según ha precisado de su segundo burofax de 2024 avisando con relación a Huerta, un burofax que según ha detallado seguía a uno similar ya remitido en 2023.

Durante la comparecencia, según ha indicado Pedro de la Torre, el juez le ha preguntado por tales envíos de burofax alertando sobre las prácticas de Manuel Huerta, cuya empresa niega las acusaciones; y él ha "ratificado" el contenido de los mismos; exponiendo que el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía solicitará su personación en dichas diligencias previas de 2024, pues según ha indicado, finalmente no se le habría ofrecido su constitución como acusación en las actuaciones.

La citada prueba pericial fue encargada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla para "la comprobación, si ello fuese posible, del lugar en el que se encuentra el cuerpo de la víctima, única razón del mantenimiento de la presente pieza" relativa a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, aún no localizado, "sin que a través de ella pueda alcanzarse a una revisión de lo ya enjuiciado, ni a la ampliación de la instrucción", según el juzgado.

Al respecto, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía señala que tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, ha sido constatado "que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno", ante lo cual la entidad "remitió advertencia al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla sobre este particular, mediante burofax fechado a 23 de marzo de 2023".

SIN "ESTUDIOS SUPERIORES"

"Se sospecha incluso que carecería por completo de estudios superiores y contaría tan sólo con estudios de Bachillerato", avisa el colegio, exponiendo que Manuel Huerta "difundió en televisión las pruebas intervenidas del teléfono móvil examinado, con afectación a la intimidad de su dueño y de terceras personas de las que se difundieron mensajes y diversas fotografías".

En concreto se trataría de mensajes entre Miguel Carcaño y su novia, así como "las pruebas obtenidas" en la prueba pericial, lo que "vulnera el código deontológico de la asociación a la que pertenece", que es la Asociación Profesional Colegial de Peritos.

"Todo ello habría sido realizado para obtener espúreamente una inusitada relevancia mediática, toda vez que el objeto de la pericia nada tenía que ver con la intervención y examen de mensajes o fotografías, sino del geoposicionamiento del teléfono móvil la noche del asesinato de Marta del Castillo. Con ello el querellado ha afectado a una pluralidad de personas en un caso de palmario interés general, como es poder dar por fin sepultura a Marta del Castillo", avisa la institución colegial.

TÉCNICA FORENSE "DESCONOCIDA SIN FUNDAMENTO CIENTÍFICO"

Así mismo, avisa de que "existen muy poderosos indicios de que habría mentido al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla publicitando conocer una técnica novedosísima para poder geoposicionar el teléfono móvil de Miguel Carcaño la noche de autos".

"La realidad es que dicha novedosísima técnica sería inexistente, careciendo por completo del mínimo sustento científico que la habilite para ser usada como técnica forense mínimamente fiable", pues dicha técnica "no consta publicada ni refrendada por la comunidad técnica y científica", según la institución colegial.

"Los resultados son conocidos, y eran previsibles: no se dio con ninguna posición novedosa en la noche de autos que permitiera dar con el cuerpo de Marta del Castillo. Tras la elaboración de su informe pericial, el querellado ha provocado nuevas actuaciones policiales infructuosas, de patente coste económico, así como la generación de falsas expectativas a la familia de Marta del Castillo, conducentes a nuevas e infructuosas acciones judiciales, con coste económico para la familia, siendo el coste emocional incuantificable: Habrían sido engañados", asevera la institución colegial; considerando que el querllano "únicamente pretendía dar la imagen pública de ser un perito informático de renombre, sirviéndose de un proceso judicial mediático, con el fin de luego pasear por platós de televisión, conseguir notoriedad y, en definitiva, lucrarse de forma espúrea".

"Para ello, habría engañado al magistrado instructor del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, para que se le designara como perito en el caso", indica.

Lazarus, de su lado, alega que el Ministerio de Justicia no requiere para una actividad como la señalada "ninguna titulación oficial, ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas, y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existe como carrera". "No es obligatorio tener una titulación oficial para ser perito judicial", asegura, tesis que de su lado no comparte la institución colegial.

LA EMPRESA AVISA DE "TODAS LAS DENUNCIAS ARCHIVADAS"

"Denuncias anteriores en otros casos por parte del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Andalucía han sido todas archivadas, reiterándose una y otra vez que en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se exige necesariamente, a los efectos de la prueba pericial, que el perito sea titulado", asegura la empresa.

Lazarus explica que Manuel Huerta "no cuenta con una licenciatura universitaria concreta", pero tiene un Máster en Harvard en Gestión de Ciberriesgos, es profesor en instituciones como la UNED, la Universidad Carlos III o la Universidad Europea de Madrid y "ha sido condecorado por la Guardia Civil por su colaboración como informáticos forenses en casos de investigación", contando además con la Cruz de la Orden al Mérito Pericial, entre otros aspectos.

Lazarus ha defendido igualmente que Huerta "nunca ha clasificado o vendido esta técnica con el apelativo de novedosa, pues lo que se ha hecho es aplicar técnicas extraídas de la experiencia de otros casos donde residía mayor complejidad en el volcado completo de la memoria y registros de un terminal tan antiguo para el que no existían los métodos de extracción".

Además, Lazarus informa de que de su lado, pesa una demanda por la vía civil contra el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía y su decano, Pedro de la Torre, "para la defensa del honor y del prestigio de Manuel Huerta y Lazarus Technology ante las difamaciones vertidas".