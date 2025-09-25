Declaración institucional de Diputación de Sevilla en conmemoración del Día de la Salud mental y en apoyo al Arte Sacro

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha formalizado dos declaraciones institucionales, la primera de ellas en conmemoración al Día de la Salud Mental, previsto para el próximo 10 de octubre, y la segunda en apoyo al Arte Sacro, una materia que han calificado como "el soporte artesanal de las cofradías y hermandades de la provincia".

La primera de ellas, referida al Día de la Salud Mental, leída por el secretario general de la Diputación, ha sido suscrita por todos los grupos representados en el plenario, quienes por unanimidad han manifestado su preocupación por el cuidado de la salud mental "frente a las crisis y emergencias que atraviesa el mundo" y ha tildado de "urgente" el impulso de "medidas de prevención".

De esta forma, el pleno ha manifestado su apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias, se ha comprometido a impulsar acciones y proyectos que supongan un cambio en la atención a la salud mental de la población desde las diferentes administraciones y ha reafirmado su "compromiso" con este ámbito.

APOYO AL ARTE SACRO

Por su parte, la declaración referida al apoyo del Arte Sacro, también leída por el secretario, ha sido suscrita de igual forma por todos los grupos y ha manifestado que, según la Asociación Gremial de Sevilla, el oficio se enfrenta a "serias amenazas derivadas de la competencia desleal de algunos mercados extracomunitarios cuyos controles de legalidad y calidad brillan por su ausencia", una práctica que ha tachado de "intrusismo", al tiempo que ha apostillado que "dañan la integridad de las tradiciones, difundiendo imitaciones".

En este sentido, el pleno de la Diputación se ha comprometido a "defender el valor cultural y económico del arte sacro realizado en la provincia de Sevilla, impulsando medidas para su preservación, protección jurídica y reconocimiento institucional" y a "concienciar a la ciudadanía sobre la autenticidad y dignidad de la producción del arte sacro".