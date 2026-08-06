Declarado un incendio en el Parque Olivar del Zaudín de Tomares (Sevilla)

Archivo - Vehículos de los Bomberos de la Diputación de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local trabajan en la extinción de un incendio declarado en el Parque Olivar del Zaudín del municipio.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, a las 15,10 horas de este jueves, 6 de agosto, han recibido el primero de los casi un centenar de avisos que han recibido por parte de los vecinos por un fuego en la zona.

El mismo se concentra en una zona del parque colindante con la calle Rosa de Luxemburgo. En contexto, el pasado mes de junio, formaciones políticas reclamaron tareas de desbroce en el parque ante el riesgo de incendio, consecuencia de "gran cantidad de maleza" y "estado de abandono" que presentaba.