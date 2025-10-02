Declarados culpables en Sevilla tres hermanos, uno por cooperación, por la muerte de un hombre tiroteado en Torreblanca

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado este jueves culpables a los tres hermanos enjuiciados en la Audiencia de Sevilla por el crimen que costó la vida a un hombre en el barrio de Torreblanca de la capital en noviembre de 2022, dos de ellos por matarle de forma "sorpresiva e intencionada" y el tercero como cooperador en el incidente.

Así ha sucedido en la lectura del veredicto del jurado popular, en el que ha considerado probado por unanimidad que la víctima se presentó en la vivienda de los acusados, con la intención de generar una discusión. Posteriormente, cuando conducía "en sentido contrario", recibió hasta seis disparos a unos diez metros de distancia y con dos armas distintas, una escopeta y una pistola, por parte de dos de los acusados, mientras que el tercero "no efectuó disparo, pero estaba en el lugar y ayudó a sus hermanos a preparar la emboscada".

Además, el jurado ha señalado que, aunque la causa final de la muerte de la víctima fue un cáncer de pulmón, la misma no pudo recibir tratamiento debido al estado de coma en el que permaneció durante casi un año en el Hospital Virgen del Rocío, consecuencia de los disparos, hasta finalmente fallecer el 31 de octubre de 2023.

Por otro lado, también ha considerado probado por unanimidad que el principal autor de los hechos actuó por "inquina", sin que nada tuviese que ver una supuesta actuación bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

Respecto al segundo acusado, aunque el jurado ha declarado que efectuó disparos que pudieron no llegar a alcanzar a la víctima, sí que ha concluido que no es cierto que actuara en "mera labor secundaria", sino que participó de forma "activa, en estado pasional", llevado por la discusión previa de la víctima con su familia.

Asimismo, el jurado popular ha probado por unanimidad que la víctima no portaba arma en el momento de los hechos.

Por último, el tribunal ha declarado al primer hermano, único autor confeso del crimen, culpable de dos delitos de tenencia ilícita de armas, pistola y escopeta. El segundo hermano ha sido declarado culpable por disparar, así como por tenencia ilícita de pistola.

El tercero de los hermanos, por su parte, ha sido declarado no culpable de ambos delitos en relación con la tenencia de armas. Por todo ello y tras la lectura del veredicto de culpabilidad, la Fiscalía le ha rebajado la pena a ocho años de prisión. Para el resto de los acusados, ha mantenido su condena inicial, de 22 años y 3 meses.