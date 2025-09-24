Defensor del Pueblo Andaluz advierte de "entorpecimiento" del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) en una queja vecinal

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Espartinas. Imagen de archivo. - VOX - Archivo

ESPARTINAS (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Pueblo Andaluz ha advertido de la actitud "hostil y entorpecedora" del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) en la tramitación de una queja vecinal relacionada con molestias debido a una cuadra de caballos.

Según ha recogido este miércoles el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), consultado por Europa Press, la institución solicitó el 6 de agosto de 2024, reiterándolo en septiembre y noviembre del mismo año, al Consistorio el informe correspondiente, sin recibir respuesta.

Tras ello, se citó el 6 de marzo de 2025 a la Alcaldía a comparecer en la sede de la Defensoría para informar directamente, advirtiendo de que en caso de no comparecer o de hacerlo pero no proporcionar la información solicitada, "se consideraría esta actitud como hostil y entorpecedora".

A la citación acudieron el delegado de Urbanismo y Hacienda y un técnico municipal, comprometiéndose a remitir el informe, que no ha sido entregado hasta la fecha, según ha señalado la resolución publicada en el BOPA.

El Defensor ha aclarado que, en consecuencia, la institución ha declarado el incumplimiento de la obligación de colaborar por parte del Ayuntamiento de Espartinas y ha destacado que dicha declaración será incorporada al informe anual que se eleve al Parlamento andaluz.