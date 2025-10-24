El Defensor reclama "preservar" la convivencia en el colegio de la sevillana Sandra Peña y que cese el "hostigamiento"

Los padres, hermano y abuelo de la menor en la concentración celebrada este viernes. A 17 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía en funciones, Jesús Maeztu, ha expresado este viernes su "solidaridad, apoyo y condolencias" a la familia de la alumna Sandra Peña, que se suicidó el pasado 15 de octubre tras denunciar sus padres hasta en dos ocasiones en el colegio concertado Las Irlandesas de Loreto que era víctima de acoso escolar, y ha compartido el "profundo dolor de estos momentos tan duros y desoladores".

El organismo ha apelado a la "serenidad y al respeto", y ha recordado que ahora corresponde a la Justicia esclarecer lo sucedido y "depurar las responsabilidades que procedan", según ha recogido en una nota de prensa. Ha hecho también un llamamiento a la ciudadanía y, de manera especial a los medios de comunicación, para que "contribuyan a preservar la convivencia del colegio y su entorno, protegiendo en todo momento la intimidad y el bienestar de los niños y adolescentes".

En este sentido, el Defensor de la Infancia ha mostrado su preocupación por el "hostigamiento" hacia el alumnado que acude al centro educativo Las Irlandesas de Loreto, donde se han producido "concentraciones con insultos, lanzamiento de objetos y pancartas a las puertas del colegio". "El alumnado de este centro son niños y debemos garantizar su seguridad y su derecho a desarrollarse en un entorno tranquilo. La escuela debe seguir siendo un espacio seguro para todos", ha subrayado.

Maeztu ha pedido el cese de estos actos y ha insistido en que es necesario recobrar cuanto antes la normalidad en el centro escolar y dejar trabajar a las autoridades competentes "para esclarecer lo ocurrido y las responsabilidades que se deriven de ello y se pueda hacer justicia con Sandra y su familia". "Debemos dar ejemplo a niños en momentos tan dolorosos como éste y apostar por la convivencia, la empatía y el respeto. El acoso no se combate con más acoso, sino con intervenciones encaminadas a reconstruir, fortalecer y reparar la comunidad educativa", ha afirmado Maeztu.

El Defensor de la Infancia ha reiterado su llamamiento a toda la sociedad andaluza a comportarse como una ciudadanía "ética y responsable", y ha animado a "recuperar la confianza en la escuela y garantizar el interés superior de las niños y adolescentes, que es también el deber como sociedad". Maeztu ha recordado que, como anunció la pasada semana, la Institución ha iniciado una investigación de oficio para analizar la actuación del centro educativo, los protocolos de detección y respuesta frente a posibles situaciones de acoso, así como otros aspectos que permitan valorar la adecuada protección del alumnado del centro educativo.