Defiende Los Corralones advierte de un nuevo desalojo próximo a la calle Castellar de Sevilla y pide "apoyo urgente"

Archivo - Fachada que da acceso a los corralones de Sevilla, junto al colegio público Calderón de la Barca. - PSOE DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Defiende los Corralones ha advertido este miércoles 30 de la ejecución de un nuevo desalojo en la antigua Fábrica de Sombreros Fernández y Roche de la calle Heliotropo, edificio adscrito a los corralones de la calle Castellar de Sevilla, enclave histórico en protesta ante la presencia de varios 'desokupas' de forma continuada durante un año.

En una publicación a través de sus canales, consultada por Europa Press, la citada plataforma ha solicitado "apoyo urgente" ante la presencia de una "supuesta empresa" de seguridad en el enclave ubicado en el casco histórico de Sevilla.

"Urge acudir a apoyar a las vecinas que está intentando frenar el desalojo y grabar todo lo que ocurra. Acude y difunde", han precisado desde la plataforma, al tiempo de indicar que temen una "escalada de violencia como la que llevan ejerciendo en numerosas ocasiones".

En contexto, Defiende los Corralones, junto a otras asociaciones hispalenses vinculadas a la vivienda como la Asamblea de Vivienda o el Sindicato de Inquilinas, han apuntado sobre las "supuestas empresas" de esta naturaleza que detrás de ellas "se esconden bandas extremadamente violentas, muchas con conexiones con la ultraderecha, que actúan fuera de la ley, amedrentando y agrediendo a personas con impunidad".