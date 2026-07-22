Defiende los Corralones piden ilegalizar las "prácticas mafiosas" de las empresas de 'desokupas' de Sevilla

Una portavoz de Defiende los Corralones atiende a los medios tras el acto de protesta a las puertas de los juzgados - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Defiende los Corralones ha llevado a cabo este miércoles, 22 de julio, un acto de protesta por las agresiones y coacciones de varios 'desokupas' en distintos puntos de la ciudad, como la calle Castellar, en el casco antiguo, y en Sevilla Este. Para ello, miembros de este colectivo se han concentrado a las puertas de la Audiencia Provincial en la previa de dos juicios relacionados con delitos que habría cometido "supuestas empresas" de esa naturaleza.

"Detrás de estas empresas, que solo en la ciudad opera una veintena de ellas, se esconden bandas extremadamente violentas, muchas con conexiones con la ultraderecha, que actúan fuera de la ley, amedrentando y agrediendo a personas con impunidad, como sucedió recientemente en los corralones de Castellar", destacan desde el Sindicato de Inquilinas de Sevilla.

En este sentido, tres empleados de una empresa de 'desokupación' eran detenidos el pasado día 7 de julio "por allanar de forma violenta" la vivienda de una inquilina en esta céntrica calle, próxima a la Plaza de San Marcos, en un "claro ejemplo de acoso inmobiliario" en busca del "pelotazo urbanístico", como manifestaba el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, quien alertaba de "la intención de cambiar un colegio por un hotel y sustituir vivienda protegida y equipamientos por viviendas de lujo".

Por estos motivos, la asamblea ha convocado esta concentración de apoyo a las personas denunciantes y para rechazar la violencia. Desde el colectivo exigen a las instituciones la ilegalización de ese tipo de empresas, "que actúan con prácticas mafiosas y violentas al margen de la ley", y que se garantice de forma efectiva el derecho a la vivienda.

Uno de esos juicios hace referencia al caso de Eduardo y su familia, que vivían en una vivienda de Sevilla Este que pertenecía a un banco y que cuando en la última crisis no pudieron hacer frente al crédito, negociaron una dación en pago con la entidad, quedándose la casa con un alquiler social, explican desde la plataforma social.

Una vez fue vendida la vivienda a una empresa "dedicada a la especulación inmobiliaria", añaden, aparecieron "poco después" en la puerta de su casa "dos miembros de un grupo de 'desokupas' que les dijeron que se tenían que ir 'por las buenas o por las malas'".

En este contexto, según informan desde la plataforma, hay previstos más de una decena de juicios acerca de actuaciones violentas de grupos contratados para ejercer coacciones y agresiones a inquilinos, que "acumulan denuncias previas".

Defiende los Corralones está conformada por la Asamblea por la Vivienda de Sevilla, la Asamblea Anarquista y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, así como vecinos a título particular.