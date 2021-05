Delegada de Juventud de Alcala Guadaíra (Sevilla) presenta 'Rafaela', la exposición de moda flamenca de Javier Ordóñez

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acogerá a partir de este miércoles la exposición 'Rafaela', obra del diseñador alcalareño Javier Ordóñez. La delegada de Juventud, Rosa Carro (Cs), ha explicado que "con motivo de la pandemia, que nos ha dejado sin muchísimas fiestas en Andalucía, hemos iniciado un programa para promocionar tradiciones populares y como ya lo hicimos con el Carnaval y Semana Santa ahora lo hacemos con la Feria".

"Queríamos hacer algo distinto y nuestro invitado nos dio el motivo para hacerlo", ha dicho Carro. Javier Ordóñez es un emprendedor alcalareño que con sólo 22 años ha apostado por cumplir su sueño y justo antes de la pandemia ganó el primer premio en la pasarela We Love Flamenco2020. "Javier es todo un ejemplo a seguir por muchos jóvenes alcalareños que quieren emprender y no se atreven por los tiempos tan díficiles que nos ha tocado vivir con la pandemia", ha concluido la delegada de Juventud.

Por ello, la delegación de Juventud inaugurará este miércoles a las 19,30 horas, tradicional noche de 'pescaíto' de la Feria de Alcalá, una exposición de moda flamenca en el Salón Talavera de la Casa de la Cultura, que estará abierta a disposición de todos los alcalareños hasta el día 17 de junio y donde podremos disfrutar y admirar el talento de este joven alcalareño.

JAVIER ORDÓÑEZ

Javier Ordóñez es un joven emprendedor alcalareño de 22 años, que en mitad de una pandemia ha apostado por luchar para cumplir su sueño, que no es otro que convertirse en un diseñador de moda de referencia. Javier resultó ganador del concurso 'We love flamenco' 2020 en su categoría de novel y participará este 2021 en la categoría profesional junto a otros diseñadores de talla nacional e internacional y que seguro será un nuevo éxito en su corta, pero intensa carrera profesional.

Este diseñador derrama su talento en su taller de la calle La Plata, donde trabaja de sol a sol como cualquier joven emprendedor y además, en su caso, lleva a su ciudad por bandera, con un taller alcalareño, creando empleo en nuestra ciudad y llevando en su propia marca, Oodóñez de la plata, el nombre de una de las calles más añejas y conocidas de Alcalá de Guadaíra.