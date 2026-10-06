La delegada territorial de Sanidad en Sevilla analiza la actividad asistencial del San Juan de Dios de Nervión

Silvia Maraver, delegada territorial de Sanidad, junto a Maria Jesús Pareja, directora gerente del Hospitla San Juan de Dios de Sevilla - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Silvia Maraver, ha visitado el Hospital San Juan de Dios de Nervión para conocer su actividad asistencial, sus proyectos y el modelo de atención que desarrolla el centro.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, durante la jornada, Maraver ha mantenido un encuentro con la directora gerente del hospital, María Jesús Pareja, y el Comité de Dirección, en el que se han abordado las principales líneas de actividad del centro, su evolución y las necesidades que afrontan sus profesionales.

Posteriormente, la visita ha continuado con un recorrido por distintas instalaciones del hospital, que ha permitido a la delegada conocer algunos de los ámbitos más representativos de su actividad, desde la atención a la infancia hasta la atención hospitalaria y quirúrgica.

Entre ellos, Maraver ha visitado el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT), donde ha podido conocer la atención integral que se presta a niños de cero a seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos, así como el acompañamiento a sus familias y la coordinación con su entorno educativo y social.

En este sentido, el recorrido ha incluido también la Unidad de Respiro Familiar, un recurso de atención intermedia orientado a ofrecer una atención integral a pacientes y familias, así como el trabajo multidisciplinar que desarrollan los distintos profesionales implicados en su cuidado y acompañamiento.

COLABORACIÓN CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

En la sexta planta, la delegada ha visitado las estancias destinadas a pacientes de Medicina Interna y Cuidados Paliativos, cuya atención se desarrolla en el marco de la colaboración con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Asimismo, ha conocido la nueva sala de ejercicio terapéutico integrado de la Unidad Geriátrica de Agudos, que ha permitido incorporar el ejercicio y la movilización precoz durante la hospitalización para favorecer la recuperación funcional y la autonomía de las personas mayores y ayudarles a afrontar el alta en las mejores condiciones posibles.

Al hilo, Maraver ha destacado la importancia de mantener una relación "cercana y permanente "con los centros sanitarios de la provincia para "conocer directamente su actividad, sus proyectos y las necesidades que afrontan sus profesionales", algo que a su juicio permitirá "tener una visión más completa de la realidad asistencial de Sevilla y seguir avanzando en una atención sanitaria de calidad, accesible y centrada en las personas".

Del mismo modo, ha puesto en valor la colaboración del Hospital San Juan de Dios con el SAS en la atención a los pacientes. "La coordinación entre los centros y los profesionales es esencial para responder a las necesidades de la ciudadanía y favorecer la continuidad de los cuidados", ha afirmado.

Por su parte, la directora gerente del hospital, María Jesús Pareja, ha señalado que la visita representa ha sido "una oportunidad para compartir con la Delegación Territorial la actividad que desarrolla el centro y su apuesta por una asistencia basada en la calidad, la humanización y la atención a las necesidades de cada paciente".