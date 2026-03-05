Delgado (Podemos) afea al gobierno local de Sevilla (PP) su "trato vejatorio" a trabajadores de limpieza de colegios

El candidato de Podemos a la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, se reúne con trabajadores de limpieza de colegios de Sevilla. - PODEMOS

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha acusado este jueves al gobierno local del Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por José Luis Sanz (PP), de aplicar un "trato vejatorio" a trabajadores del servicio de limpieza de colegios públicos de la ciudad, a algunos de los cuales ha visitado en la "acampada" que han instalado en el Puerta Jerez de la capital hispalense "para protestar contra la privatización del servicio" por parte del Consistorio.

"Ayer vimos unas imágenes lamentables", ha señalado al respecto el también diputado del grupo parlamentario Por Andalucía, quien ha criticado que el gobierno local "intentó impedir la entrada de manifestantes en el Ayuntamiento", y que ha aseverado que "el PP vuelve a mostrar que su único interés es hacer negocio".

"Primero vimos cómo el PP de Sevilla desalojaba las tiendas de campaña, luego la expulsión a la fuerza de una manifestante del pleno, y ahora esto; es una vergüenza el trato vejatorio que están recibiendo los trabajadores y trabajadoras", ha señalado Juan Antonio Delgado, según ha informado Podemos en una nota.

El diputado ha agregado que "este servicio es clave para el desarrollo de la comunidad educativa", y ha cargado contra el alcalde, José Luis Sanz, "por su decisión de privatizar, ya que, según ha advertido, "la externalización del servicio de limpieza va a tener un costo más elevado y va a echar a la calle a más de 300 personas".

"El PP ya no hace ni el esfuerzo de desmantelar lo público", ha exclamado el representante de Podemos, que ha acusado a los 'populares' de ejercer "una violencia desmedida" contra un colectivo que "únicamente está realizando su derecho a la defensa de su dignidad laboral".

Además, el diputado ha denunciado que "el modelo de gobierno del PP solo trae miseria para la gente de a pie", y ha sostenido que "el PP no tiene empatía ninguna con los problemas reales de la ciudadanía".

Delgado se ha preguntado cómo desde el Gobierno del PP-A en la Junta "pueden considerarse buenos gestores", cuando "Andalucía supera la media estatal de desempleo con cinco puntos", y "hay un 23%" que población que "se encuentra en situación de vulnerabilidad social, con más de 850.000 personas en riesgo de exclusión severa", ha advertido antes de concluir que "al PP se le dan bien los casos de corrupción, y no el cuidado de los trabajadores".