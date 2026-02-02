Delgado (Podemos) registra preguntas ante "la dejación orquestada" de la Junta del transporte en provincia de Sevilla

Archivo - El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado del Grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha exigido este lunes al Gobierno andaluz que actúe de manera "inmediata" para garantizar "un transporte público digno" entre los municipios de la Sierra Norte de Sevilla y la capital, tras las denuncias de los vecinos de la zona sobre el deterioro del servicio y el abandono que sufren.

Su candidato a la Presidencia de la Junta por Podemos, Juan Antonio Delgado, ha anunciado el registro en el Parlamento autonómico de más de una veintena de preguntas para conocer "el alcance real de los recortes" y la falta de mantenimiento que hacen que en la actualidad la servicio de transportes interurbanos sea, "injusta, insostenible y discriminatoria" para el medio rural.

Delgado ha señalado en una nota de este partido que "lo que está ocurriendo es una clara dejación política perfectamente orquestada" y ha considerado que "Moreno Bonilla está obligando a miles de vecinos y vecinas a depender del vehículo privado", algo que es "inviable" para muchas familias, como advierte el candidato.

"Hablamos de una zona con más de 60.000 habitantes a los que se les está tratando como ciudadanos de segunda", ha lamentado el diputado andaluz por la situación que se vive en la Sierra Norte de Sevilla.

Podemos ha extendido su preocupación a los municipios de Guillena y Gerena, preguntando qué medidas tiene previsto adoptar la Junta de Andalucía para atender las denuncias por la pérdida de frecuencias y precariedad del servicio.

"Los ciudadanos y ciudadanas de la sierra pagan los mismos impuestos que el resto, por tanto, deben tener los mismos servicios, nunca menos", ha argumentado el también diputado autonómico del Grupo Por Andalucía, mientras ha advertido de que "esta situación desincentiva el interés a todas las personas que tengan intención de trasladar su residencia a la zona rural".

Entre las preguntas escritas dirigidas al Gobierno andaluz que ha registrado Delgado figuran cuestiones como la insuficiencia de líneas existentes y sus frecuencias, los recortes aplicados desde 2023, el estado de la flota de autobuses, el cumplimiento de los contratos por parte de las concesionarias y la existencia de estudios de impacto social sobre la reducción del transporte público en zonas rurales.

"Queremos saber las razones que llevan al Gobierno del PP en Andalucía a abandonar a personas mayores, estudiantes o pacientes y que tengan que organizar su vida en función de horarios erráticos o directamente inexistentes", ha afirmado Delgado.

Delgado ha considerado que "no se puede hablar de igualdad entre territorios mientras se condena a los pueblos a quedarse incomunicados" y ha criticado estos recortes que chocan con la cohesión territorial y lucha contra la despoblación.

El diputado autonómico del Grupo Por Andalucía ha rechazado que "el derecho a la movilidad dependa del código postal" y ha reclamado recuperar frecuencias suprimidas, la mejora de horarios, la renovación de la flota con criterios de accesibilidad e implantación de servicios a demanda en zonas con menor densidad de población.