Los Delinqüentes regresan tras 15 años para celebrar su 25 aniversario en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

Archivo - Foto de archivo de Los Delinqüentes - ROIG ARENA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical 'Los Delinqüentes' vuelve a los escenarios tras casi 15 años de ausencia con una gira que pretende celebrar el 25 aniversario de 'El sentimiento garrapatero que nos traen las flores', su disco debut, que hará parada en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 14 de junio.

Según ha informado Icónica en una nota, el grupo interpretará el álbum al completo junto a muchos de los conocidos temas, como 'La primavera trompetera', 'A la luz del Lorenzo' o 'El aire de la calle', entre otros, que siguen resonando en la memoria colectiva.

"La Plaza de España será el escenario de un concierto que reunirá a varias generaciones dispuestas a celebrar su música, su legado y su inconfundible espíritu garrapatero", ha apostillado Icónica.

La figura de Er Migue, miembro fundador de la banda desaparecido en 2004, estará muy presente en esta gira: su imagen y voz se proyectarán en una pantalla gigante sobre el escenario, cantando en sincronía con el resto de la banda. Una forma de rendir homenaje a quien fue el "motor creativo y espiritual" de la formación, junto a El Canijo de Jerez y Diego 'Ratón'.

Según la organización del evento, formados en Jerez de la Frontera a finales de los 90, Los Delinqüentes revolucionaron la música estatal con su fusión de flamenco festivo, rock, blues, reggae y funk, y una actitud irreverente y poética que los convirtió en un fenómeno imparable. "Su legado sigue vivo no solo en sus discos, sino en toda una generación marcada por su sentimiento garrapatero", ha enmarcado.

Con este anuncio, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 continúa reforzando su cartel, que cuenta con artistas confirmados para esta sexta edición entre los que se encuentran Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Raphael (18 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio). La programación completa se anunciará en los próximos meses, prometiendo un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel.