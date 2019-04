Denuncian ante la Fiscalía a la Hermandad de El Baratillo de Sevilla por exhibir la virgen un fajín de Franco

Publicado 11/04/2019 17:17:19 CET

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la asociación 'Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo' han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la Antigua y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Piedad, conocida popularmente como Hermandad del Baratillo, contra la decisión de la Junta de Gobierno de vestir la talla de María Santísima de la Caridad en su Soledad, conocida como Virgen de la Caridad, un fajín del general Francisco Franco.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la asociación de jurista señala que esta hecho ha sido difundido por "el diario digital religioso especializado 'Gente de Paz'" y por una noticia del pasado 3 de abril "por la televisión pública andaluza Canal Sur" por lo que se da "a entender" que este hecho es "incontrovertido, público y notorio".

En esa línea, el escrito de la denuncia añade que "del mismo modo resulta notorio" que "en estos momentos" la imagen de la Virgen de la Caridad "se exhibe ya en público" el citado fajín, el cual fue donado por la hija del general Franco, Carmen Franco, en el año 2000.

A juicio de la asociación de juristas, la exhibición pública de esta prenda "viene expresamente prohibida por el artículo 510.1 del Código Penal" que recoge penas de prisión para quien "públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

Del mismo modo, la denuncia apunta que debe entenderse por enaltecimiento la exhibición pública "en lugar del máximo honor" de una prenda militar que será "paseada por la ciudad" como objeto de "suprema devoción", por lo que el tipo penal se cumple "al pertenecer dicha prenda al dictador que accedió ilegítimamente al poder a raíz del golpe de Estado de 1936 debe entenderse que el enaltecimiento se refiere al autor de numerosos delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión de un conflicto armado contra numerosas personas en razón de su ideología, religión o creencias".

Asimismo, la asociación de juristas añade en su denuncia que la exhibición del fajín "no forma parte de las opciones religiosas de la Hermandad, cuyo objeto social se centra en el culto a unas imágenes", y en esa línea, agrega que "la inclusión de elementos de apología del autor de un delito de lesa humanidad no guarda ninguna relación con las creencias religiosas que se van a manifestar en público".

Por último, la denuncia ante el Ministerio Público de la 'Sociedad Andaluza de Juristas 17 de marzo' recoge que la exhibición de este fajín no cabe aplicar "el ejercicio legítimo de la libertad de expresión" toda vez que la Hermandad del Baratillo "no pretende dar a conocer sus ideas políticas, ni es una asociación creada para tal fin, de modo que la glorificación de la figura del dictador a través del ensalzamiento de las prendas que lo identifican como militar no pretende difundir ninguna idea más allá del enaltecimiento de su figura".

De otra parte, la asociación de juristas '17 de marzo', en un comunicado, ha lamentado "profundamente" tener que llegar a presentar esta denuncia toda vez que "la exhibición de símbolos de un dictador asesino y genocida resulta inadmisible en cualquier contexto, pero es especialmente triste en el marco de una cofradía y unas imágenes religiosas que intentan transmitir valores relacionados con la caridad y el amor a la humanidad".

"Resulta absolutamente reprobable que un reducido grupo de responsables de la hermandad pretenda utilizar el escaparate de la procesión del Miércoles Santo para realizar una exhibición de sentido claramente político y contraria tanto a los valores religiosos como al sentido popular de la Semana Santa de Sevilla", ha concluido la asociación.