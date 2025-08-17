Desarticulado un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Villamanrique de la Condesa (Sevilla)

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Sevilla ha procedido a la detención de cinco personas, tres varones y dos mujeres pertenecientes a un clan familiar en la localidad de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), dando por desarticulado un punto muy activo de venta de sustancias estupefacientes.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, a mediados del pasado mes de junio agentes del Puesto de Villamanrique detectaron un aumento considerable de venta de drogas en la localidad por el conocido método del menudeo. A raíz de estas averiguaciones y de la alarma social generada, se inicia la denominada operación Perruche.

La Guardia Civil centró su línea de investigación alrededor de una zona próxima a un parque infantil de la localidad, estableciendo un dispositivo de vigilancia permanente, al tener conocimiento junto con la colaboración ciudadana, que dicho clan había llegado a distribuir sustancias en el propio parque y en presencia de menores que allí se encontraban.

Durante la investigación y fruto del dispositivo de vigilancia sobre el presunto punto de venta de sustancias, los investigadores identificaron fehacientemente a tres de los sospechosos, llevándoles a localizar y ubicar un domicilio que era utilizado como guardería. La organización constituida plenamente por miembros de una misma familia estaba perfectamente jerarquizada, siendo las mujeres quienes transportaban las dosis para su venta desde el domicilio hasta el punto de distribución en el cercano parque infantil.

Una vez obtenida toda la información, se ha procedido a la entrada y registro del inmueble utilizado como guardería y punto de venta activa, siendo aprehendidas en su interior numerosas dosis de cocaína dispuestas para su venta, elementos necesarios para elaboración, pesaje y distribución de sustancias estupefacientes, así como diversas armas blancas de grandes dimensiones, joyas y dispositivos electrónicos que están siendo analizados por los investigadores para identificar su posible procedencia ilícita relacionada con otros hechos delictivos.

La investigación finaliza con la detención de cinco personas, siendo todas ellas puestas junto con las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La Guardia Civil da por desarticulado en su totalidad el clan familiar, junto con la desmantelación del punto de venta y distribución.

La operación ha sido llevada a cabo por el Puesto de Villamanrique de la Condesa, contando con el apoyo operativo de Usecic y Guías caninos de la Comandancia de Sevilla, y la colaboración permanente de la Policía Local de la localidad.