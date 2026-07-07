Desmantelado un punto de venta de drogas en el centro de Sevilla con cuatro detenidos

Material incautado en el inmueble de Santa Catalina que servía de punto de venta de estupefacientes - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la zona de Santa Catalina, en el centro de Sevilla. La investigación se inició a comienzos del mes de junio a raíz de diversas quejas vecinales y de la alarma social que estaba generando la actividad delictiva.

En este sentido, las gestiones policiales permitieron localizar el inmueble desde el que, presuntamente, se distribuían las sustancias. La entrada y registro permitió la detención de cuatro personas investigadas, tal como informa la Policía en un comunicado.

Tras varias semanas de vigilancias y seguimientos, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en la vivienda, en la que participaron efectivos de distintas unidades policiales. Como resultado de la actuación fueron detenidas cuatro personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.

Durante el registro se intervinieron cerca de 2.000 euros en efectivo, unos 50 gramos de hachís, 30 gramos de cocaína, tres gramos de heroína, así como una báscula de precisión, abundante material para el corte y la preparación de las dosis y otros útiles relacionados con la actividad.

La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de otras personas implicadas.