Desmantelado en Sevilla un falso local de venta de marihuana para fines terapéuticos con cuatro detenidos

Una agente de la Policía junto al falso local de venta de marihuana con fines terapéuticos - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal tras desarticular un punto de venta de marihuana y hachís ubicado en pleno barrio de Nervión.

La investigación se inició a raíz de las quejas vecinales motivadas por la presencia de una supuesta asociación cannábica en la que se producía un continuo trasiego de personas, algunas de ellas con apariencia de ser consumidoras habituales de sustancias estupefacientes, informa en un comunicado.

Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes permitieron constatar que numerosas personas accedían al establecimiento y, tras adquirir las correspondientes dosis de marihuana o hachís, abandonaban el local portando dichas sustancias.

El punto de venta operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica con supuestos fines terapéuticos y ofrecía el acceso exclusivamente a socios. Sin embargo, la investigación permitió determinar que en su interior se desarrollaba presuntamente una actividad dedicada a la venta directa de sustancias estupefacientes.

Ante los indicios obtenidos, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro del establecimiento.

Durante el registro, los agentes intervinieron más de cinco kilogramos de marihuana de distintas variedades, cerca de dos kilos y medio y más de 3.500 euros en efectivo, procedentes presuntamente de la venta de las sustancias.

En el interior del establecimiento también fue localizada una caja fuerte de grandes dimensiones en la que se guardaba parte de la recaudación.

La investigación permitió determinar que detrás de la supuesta asociación existía presuntamente un grupo criminal organizado, cuyos integrantes tenían establecido un reparto de funciones orientado a facilitar la actividad ilícita y la obtención de beneficios económicos.

Asimismo, el establecimiento disponía de cámaras de vigilancia interiores destinadas a controlar la actividad y las ventas, además de contar con medidas de seguridad como una doble puerta de apertura automatizada.