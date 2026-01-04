Se desprende una cornisa en la Avenida de la Constitución de Sevilla sin dejar heridos

Desprendimiento de una cornisa en la Avenida de la Constitución. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Sevilla han intervenido en la tarde de este domingo por el desprendimiento de una cornisa en la Avenida de la Constitución.

Segun ha informado el servicio adscrito al Consistorio local en una publicación en X (antes Twitter), el incidente se ha saldado sin causar heridos.

Por su parte, la Policía Local ha mantenido acordonada la zona por la que durante en la tarde del domingo ha transcurrido el recorrido del Heraldo Real.