Destinada la recaudación de polvorones de Inés Rosales a pacientes con discapacidad de San Juan de Dios de Sevilla

Acuerdo de colaboración de la obra social de San Juan de Dios Sevilla e Inés Rosales para favorecer a personas en situación de discapacidad a través de la venta de polvorones solidarios. - OBRA SOCIAL SAN JUAN DE DIOS

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La empresa sevillana Inés Rosales saca a la venta por tercer año consecutivo su lata de polvorones a beneficio de la Obra Social San Juan de Dios de Sevilla, que atiende a los colectivos más vulnerables de la provincia. Concretamente, este año esa recaudación irá destinada a financiar proyectos sociales que se llevan a cabo con los niños con discapacidad, alumnos y residentes de la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

La responsable de la Obra Social San Juan de Dios Sevilla, Eugenia Moreno, y el director general de Inés Rosales, Juan Carlos Espinosa, se han dado cita en el centro dedicado a la atención a la discapacidad de San Juan de Dios en la renovación de este acuerdo "que cada año afianza el compromiso de esta alianza en favor de los colectivos más vulnerables", según ha valorado el centro hospitalario en una nota.

La lata de 'polvorones solidarios' de Inés Rosales contiene cinco variedades de este dulce navideño que se elabora bajo una receta exclusiva que no emplea grasa animal y que presenta un nuevo y cuidado diseño en un envase metálico. El producto, de edición limitada, está disponible en las tiendas de Inés Rosales en Plaza de San Francisco, en su Fábrica en Huévar del Aljarafe (Sevilla) y en la tienda 'online' --'www.inesrosales.com'--. También se podrá encontrar en Supermercados El Corte Inglés, Hipercor y supermercados del Grupo MAS.

La iniciativa busca no solo recaudar fondos, sino también "aumentar la visibilidad de la labor social que San Juan de Dios desarrolla". Una labor que se lleva a cabo con personas en exclusión social o riesgo de estarlo en la provincia de Sevilla, con niños de familias con escasos recursos, mayores y personas con discapacidad.

Todo ello, gracias a los recursos y programas que se desarrollan en sus centros, que son el Hospital San Juan de Dios de Sevilla y del Aljarafe, la Residencia de mayores San Juan de Dios, los Servicios Sociales San Juan de Dios y la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, además de la Fundación Padre Miguel García Blanco.

En contexto, durante 2025, la Obra Social San Juan de Dios Sevilla ha trabajado para canalizar la solidaridad de personas, empresas e instituciones hacia quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en la provincia de Sevilla.

A través de los cinco centros que forman parte de nuestra red --el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, el Hospital San Juan de Dios de Sevilla, La Ciudad de San Juan de Dios de Alcalá de Guadaira, Servicios Sociales y la Residencia San Juan de Dios-- han impulsado y cofinanciado programas dirigidos a personas mayores, personas en situación o riesgo de exclusión social, personas con discapacidad, infancia, salud mental, empleo inclusivo y atención hospitalaria.

Estos proyectos han permitido "ofrecer respuestas concretas a necesidades básicas, facilitar procesos de inclusión social y laboral, acompañar a familias y cuidadores y favorecer la autonomía, el bienestar y la dignidad de las personas".

Este trabajo ha sido posible gracias a una "amplia red de solidaridad" formada por casi 1.400 socios y donantes, cerca de 300 personas voluntarias y numerosas empresas y entidades colaboradoras. Durante el año se han gestionado recursos vinculados a programas financiados y cofinanciados desde la Obra Social, además de desarrollar distintas iniciativas solidarias y colaboraciones "que han contribuido a ampliar nuestro impacto", ha señalado la institución.

En total, más de 5.000 personas han sido acompañadas a través de los programas impulsados desde la Obra Social en 2025, "transformando las aportaciones y la colaboración de nuestra comunidad en oportunidades reales para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan".