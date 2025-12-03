Detectado un incendio en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada de Sevilla, sin heridos

Bomberos durante la actuación en un incendio en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada de Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido detectado en la mañana de este miércoles en un local de la calle Santo Domingo de la Calzada, en el barrio de Nervión de Sevilla, tal y como ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press.

Según han confirmado los Servicios de Emergencias 112 a esta agencia y adelantaba Emergencias Sevilla, el incidente se ha producido sobre las 9,10 horas, momento en el que varios usuarios alertaban de una "humareda" en el negocio. Por el momento, no han trascendido las causas del incidente.

En consecuencia, fueron activados el Servicio 061, la Policía Nacional, los Bomberos y la Policía Local. Estos dos últimos consiguieron extinguir el incendio sobre las 10,00 horas.

Asimismo, tal y como detalla Emergencias Sevilla, la Policía Local ha activado desvíos de tráfico en la zona durante la actuación de los Bomberos, aunque ya ha quedado restableciendo el tráfico tras su finalización.