Detenidas dos personas por un robo con violencia e intimidación en una vivienda del barrio de Triana de Sevilla

POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en el interior de una vivienda del barrio de Triana.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, cuando la víctima se disponía a entrar en su domicilio, ambos investigados se abalanzaron sobre ella y la agarraron fuertemente por el cuello, obligándola a entrar en el inmueble junto a ellos. Los responsables habrían realizado previamente labores de vigilancia y seguimiento con el objetivo de conocer sus horarios y rutinas.

Una vez en el interior, la pareja de la víctima, que se encontraba en el domicilio, escuchó lo que estaba sucediendo y acudió en su auxilio, iniciándose un forcejeo fruto del cual, ambos sufrieron lesiones de diversa consideración.

Finalmente, los presuntos autores abandonaron la vivienda y huyeron del lugar, aunque tras tener conocimiento de los hechos, la Policía Nacional inició una investigación que ha permitido determinar la identidad de sus responsables.

Una vez identificados y localizados, los agentes procedieron a la detención de ambos. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.