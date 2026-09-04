Detenido por apuñalar en el corazón a un hombre al negarse a mantener relaciones sexuales en Sevilla

Vehículo de la Policía Nacional en archivo. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que agredió a otro en el tórax, en la zona del corazón, y causarle heridas de gravedad, al negarse la víctima a mantener relaciones sexuales.

Los hechos tuvieron lugar durante una madrugada en la zona del Charco de la Pava en Sevilla, a principios de verano, según ha indicado el Cuerpo en una nota de prensa.

Los agentes indicaron que todo apuntaba a que la agresión habría sido motivada por el acoso del presunto autor sobre dos personas a las que les propuso mantener relaciones sexuales.

El rechazo de las mismas hizo que el mismo se abalanzase sobre la víctima con dos armas blancas, causándole una agresión que consistió en un profundo corte en el tórax a la altura del corazón. La herida llegó a requerir casi 30 puntos para su curación.

La investigación ha culminado con la identificación del presunto autor de los hechos. El mismo ha sido a disposición juidicial por un presunto delito de tentativa de homicidio.