Detenido el cantante sevillano Beret por una supuesta agresión sexual

Archivo - El cantante Beret actúa durante la tercera edición de la Fiesta de la Resurrección. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press, el artista, que el pasado sábado actuó en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima en Madrid a la espera del Papa León XIV, se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que afectan al cantante, que comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales en 2013.