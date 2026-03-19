Detenido un ex agente inmobiliario en Sevilla que se quedó con 15.000 euros de las reservas de los alquileres

Los agentes acompañan al detenido por supuesta estafa inmobiliaria. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre por su presunta participación en, al menos, ocho delitos de estafa, tras ofrecer de manera fraudulenta un piso de alquiler en el distrito sevillano de Nervión. El importe de lo defraudado ascendía a más de 15.000 euros.

El patrón de actuación del ahora detenido era el siguiente: mostraba el inmueble a los interesados y les solicitaba una señal para reservarlo, apropiándose posteriormente de las cantidades entregadas, que en algunos casos llegó a alcanzar los 3.000 euros, informa en un comunicado.

Para actuar de esta forma, el detenido no tuvo que improvisar, ya que anteriormente había trabajado como agentes inmobiliario. Antes de cesar su actividad, realizó una copia de las llaves de la vivienda, lo que le permitió continuar enseñándola a los mismos demandantes que habían demostrado interés, exigiéndoles una señal por la reserva que se quedaba para sí.

Los agentes pudieron constatar que esta persona, para evitar coincidir con otros agentes inmobiliarios, concertaba las visitas en horarios poco habituales, lo que le permitió durante un tiempo mantener su actividad fraudulenta sin levantar sospechas.

Fue tras la primera denuncia cuando los agentes iniciaron la investigación, que les permitió seguir la pista de esta persona; ello facilitó su identificación, aunque aún se desconocía su paradero, ya que había adoptado diversas medidas de seguridad para evitar su localización.

Finalmente se estableció un dispositivo en torno al lugar donde solía actuar, allí fue localizado y detenido, dándose la circunstancia que entre los efectos intervenidos se encontraron las llaves del piso que utilizaba para mostrar de modo fraudulento el inmueble.